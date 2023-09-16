كيف يمكن أن يؤثر التدخين على الخصوبة لدى الرجال؟

وفقا لخبراء الصحة، فإن التدخين ضار لكل من الرجال والنساء، ويمكن أن يسبب العقم، حيث إن تدخين السجائر يمكن أن يسبب انخفاض حجم السائل المنوي، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، ويقلل أيضًا من نسبة الحيوانات المنوية المتحركة، فيجب أن يكون هناك توازنًا بين مستويات الأكسدة وغير الأكسدة في الجسم.

وكشف تقرير لموقع "hindustantime"، كيف يمكن أن يؤثر التدخين على خصوبة الرجال.

أوضحت الدكتورة ديبثي باوا، استشاري الطب الإنجابي والتلقيح الاصطناعي، أن “التدخين يؤدي إلى مزيد من الإجهاد التأكسدي للجسم وبالتالي يؤثر على كل خلية في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة، ومستويات غير طبيعية من الحمض النووي في الحيوانات المنوية وكروموسومات غير طبيعية.

كما أن هناك مستويات متعددة يمكن أن يؤثر فيها التدخين، بما في ذلك التدخين السلبي، لذا يجب منع التدخين بشكل صارم أثناء التخطيط للحمل، حتى أثناء إجراء التلقيح الاصطناعي، يمكن أن تنخفض فرص الحمل بسبب تلف الحمض النووي متعدد المستويات في الحيوانات المنوية.

تأثير السجائر السلبي

وأوضحت “تحتوي السجائر على الكادميوم والنيكوتين، وهذا في حد ذاته يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية مما يؤدي إلى انخفاض معدلات انغراس البويضة، فعندما تتأثر فإنها تؤدي في البداية إلى انخفاض معدل الخصوبة، ما يؤدي ذلك إلى الإجهاض ثم يؤدي لاحقًا إلى انخفاض معدل المواليد، كما أن هناك فرص لحدوث أضرار في قناة فالوب يمكن أن تؤثر على الأهداب الأنبوبية حيث تقل الحركات وتؤدي إلى الحمل الأنبوبي أيضًا.

كما ذكرت دراسات سابقة، أن تدخين 20 سيجارة يوميا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 20٪ في تركيز الحيوانات المنوية ولكن في وقت لاحق وجد أن تدخين أقل من 10 سجائر يوميًا، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنجاب وحتى أثناء التلقيح الاصطناعي، فمن المهم لتقليل أو التوقف عن التدخين قبل الإجراء.

وأضاف الدكتور أكشايا إس، أخصائي العقم في مستشفى ألتيوس:“هناك علاقة بين التدخين والخصوبة، الرجال الذين يدخنون لديهم انخفاض في حركة الحيوانات المنوية والحيوانات المنوية ذات الشكل غير الطبيعي وزيادة في مؤشر تجزئة الحمض النووي.

و تحتوي السجائر على مستويات عالية من الكادميوم والرصاص مما يؤدي إلى انخفاض الخصوبة لدى الذكور، كما أن للكحول أيضًا آثار ضارة على حجم الحيوانات المنوية وشكلها، وتكون هذه التأثيرات أكثر وضوحًا لدى الرجال الذين يستهلكون الكحول يوميًا مقارنة بالرجال الذين يستهلكون الكحول أحيانًا.

متى يجب على المرأة التوقف عن التدخين من أجل الحمل؟

في حالة المرأة المدخنه ايضًا الأمر يحتاج إلى التوقف عند التدخين وعلى الأرجح قبلها بـ 3 أشهر، أما عند المدخنين المزمنين فقد يستغرق الأمر فترة أطول من الوقت. بشكل عام، يجب على المدخنة النشطة أن تقلع عن التدخين خلال الأشهر الثلاثة الأولى أو حتى قبل ذلك إذا كانت تحاول الحمل.

هل يلعب نمط الحياة دوراً في خصوبة الرجل؟

إن تغيير نمط الحياة مثل ممارسة التمارين الرياضية اليومية وتقليل الوزن يساعد في إنتاج الحيوانات المنوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الكثير من الجوز والجزر وعصير السبانخ وعصير الشمندر وعصير التفاح يساعد في إنتاج الحيوانات المنوية وتحسين جودتها للرجال .

الحالات الطبية الشائعة المرتبطة بالعقم عند الرجال

الحالات الطبية مثل مرض السكري والسمنة واضطرابات الكلى والمشاكل الوراثية مثل متلازمة كلاينفلتر ومتلازمة نونان والتليف الكيسي يمكن أن تسبب العقم عند الذكور.

نصائح عامة