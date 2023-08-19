هل يمكن لنظام غذائي صحي أن يعزز خصوبة الرجال؟

يعد العقم عند الرجال مشكلة منتشرة بشكل متزايد تتطلب الاهتمام والحلول الاستباقية ولكن بينما لا يزال البحث في العوامل العديدة التي تساهم في عقم الذكور مستمراً، لا يمكن التقليل من أهمية خطة الغذاء المتوازنة، لقد أصبح من الواضح أن الطعام الذي نتناوله له تأثير كبير على صحتنا العامة، بما في ذلك قدرتنا على الإنجاب ، وبالتالي فإن اتباع نظام غذائي صحي قد يزيد من خصوبة الرجال ويفتح الباب لمستقبل أفضل.

ووفقًا لموقع hindustantimes، أوضحت الدكتورة أميثا إن، أخصائية الخصوبة: “يتم توفير العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية من خلال نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية التي تدعم الصحة الإنجابية، يمكن أن تعزز هذه الأطعمة الإنتاج المثالي للحيوانات المنوية ، والحركة، والتشكل عند تضمينها في النظام الغذائي للشخص”.

وتعد وفرة الفاكهة والخضروات النابضة بالحياة أول عقيدة لنظام غذائي يعزز الخصوبة، حيث تقاوم هذه القوى العضوية الإجهاد التأكسدي من خلال احتوائها على نسبة عالية من البيتا كاروتين والفيتامينات C و E ومضادات الأكسدة الأخرى ، مما يقلل من الضرر الذي يلحق بالحمض النووي للحيوانات المنوية، علاوة على ذلك، فإن تضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والحمضيات والسبانخ والبروكلي يحسن وظيفة الحيوانات المنوية الصحية.

وقالت: “يمكن العثور على الكربوهيدرات المعقدة والألياف وفيتامينات ب الحيوية في الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان، تساعد هذه العناصر الغذائية في التحكم في الهرمونات ، مما يساعد في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون الصحية تحت السيطرة، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم، يمكن للحبوب الكاملة تحسين الخصوبة لأن تناول الكثير من السكر يمكن أن يفسد توازن الهرمونات”.

توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الأسماك والدجاج والفاصوليا والمكسرات، أساسًا رائعًا لخصوبة الرجال. توفر هذه الأطعمة أحماض أمينية حيوية ، والتي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية لتكوين الحيوانات المنوية، كما أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في المأكولات البحرية مثل السلمون والسردين ، مفيدة أيضًا في الحركة والسلامة الهيكلية لغشاء الحيوانات المنوية. على الرغم من أنه كثيرًا ما يُساء فهمها ، إلا أن الدهون الصحية ضرورية للصحة الإنجابية للذكور، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو وزيت الزيتون واللوز ، إلى تعزيز توازن الهرمونات ونوعية الحيوانات المنوية. تساعد هذه الدهون أيضًا في امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون ، مما يزيد من الفعالية الإجمالية لنظام غذائي مصمم لتعزيز الخصوبة.

من المهم التعرف على الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في تعزيز وظيفة الحيوانات المنوية الصحية وإنتاجها وسلامة الحمض النووي. من خلال توفير العناصر الغذائية الصحيحة لأجسامنا ، فإننا لا نستثمر فقط في صحتنا العامة ولكن أيضًا في إمكانية تحقيق مستقبل أفضل للأباء المحتملين في جميع أنحاء العالم.