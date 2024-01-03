جبالي يحيل 29 تقريرا عن اقتراحات من النواب للحكومة

أحال مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 29 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشان تقديم خدمات عامة لأهالي دوائرهم أو مقترحات بشأن بعض الأمور والخدمات الأخرى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى قد ناقشت تلك الاقترحات وأعدت بشأنها تقارير مشفوعة بتوصيات وكانت الاقترحات مقدمة من كل من:

- محمد عبد الحميد هاشم، بشأن توصيل الصرف الصحي لقريتي التبع، وأصف – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

- محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحى لقرية دمرو الحدادى- مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

- أحمد الشريف، بشأن عمل محطة تحلية لمياه البحر في نطاق حى العجمى – محافظة الإسكندرية.

- محمود الشامي، بشأن تقوية مياه الشرب بمنطقة سوق اللبن – حى أول مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

- أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال شبكة مياه حكومية بعزبة كمال رمزى بمؤسسة الزكاة واستكمال بركة الحاج الشرقية حى المرج – محافظة القاهرة.

- علاء خير الله، بشأن دعم مدينة الغنايم بمبلغ 2 مليون جنيه لتطوير شبكة مياه الشرب ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بالمدينة – محافظة أسيوط.

- محمد عبد الحميد هاشم، بشأن بيع أراضى وضع اليد لمالكيها بجنوب بحيرة البرلس- محافظة كفر الشيخ.

- مجاهد نصار، بشأن اعتماد مبالغ مالية لتطوير المناطق العشوائية الموجودة بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

تطوير كورنيش النيل

- إيهاب أنيس، بشأن تطوير كورنيش النيل بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية

- محمد نجيب خالد، بشأن رصف طرق (المكباتى – البكرى الاتحاد – ترعة زكى) – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

- أبو العباس فرحات، بشأن استكمال تغطية المسافة المتبقية بترعة امتداد خورشيد بطول (800م) بنطاق دائرة المنتزة – محافظة الإسكندرية.

- نشأت فؤاد عباس، بشأن البدء فى إنشاء مدرسة ثانوية فى مجلس قروى الصوامعة- بمركز طهطا – محافظة سوهاج.

- رفعت شكيب، بشأن إضافة مبنى جديد (جناح) بمدرسة الجلايلة للتعليم الأساسى بقرية الجلايلة مجلس قروى الغريزات – بمركز المراغة – محافظة سوهاج.

ترميم وصيانة مدرسة الإمام على بن أبى طالب

- محمد نجيب خالد، بشأن ترميم وصيانة مدرسة الإمام على بن أبى طالب الابتدائية بعزبة صبح- بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

- علاء الدين خيرالله، بشأن إقامة مجمع مدارس للتعليم الابتدائى والإعدادى على الأرض الخاصة بمركز التدريب المهنى – بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

- زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة إسنا الثانوية التجارية بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

- أبانوب عزت عزيز، بشأن تزويد مستشفى الخازندارة بعدد (2) جهاز تنفس صناعى، عدد (2) سباب بحضانات أطفال - حى الساحل - محافظة القاهرة.

- علاء سليمان، بشأن صرف مضخات ومستلزمات الأنسولين للأطفال من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

- عصام ياسين، بشأن إحلال وتجديد مبنى الإدارة الصحية بشارع سعد زغلول بمدينة أشمون- محافظة المنوفية.

- محمد السعيد عوض، بشأن تشغيل وحدات طب الأسرة لقرى ( الزهايرة - طماى الزهايرة - التمد الحجر ) - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.

- أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) ببعض الأجهزة الطبية الضرورية.

- آيات الحداد، بشأن تخصيص غرفة طوارئ طبية بمحطات القطارات.

- على البدرى الملاوى، بشأن إنشاء كوبرى مشاه علوى أعلى السكة الحديد بقرية المحاميد – مركز إدفو- محافظة أسوان.

- محمد سعد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد المقر الإدارى لمركز شباب محلة مالك مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

- محمد السعيد عوض، بشأن استكمال إنشاء ملعب الزهايرة – مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.

- أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب لقرية السرس – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

- رفعت شكيب خفاجى، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب الحريدية مركز المراغة – محافظة سوهاج.

- زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى إدارى وملاعب مفتوحة لنادى ساقلته الرياضى – محافظة سوهاج.

- أحمد على إبراهيم، بشأن رفع كفاءة مبنى صالة الجيم بنادى المرج الرياضى – محافظة القاهرة.