الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الرياضة: نرفع شعار النائب دائمًا على حق.. ومشاركة الشباب فى انتخابات الرئاسة تخطت الـ55%

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، إن العلاقة بين الوزارة ونواب البرلمان، قائمة علي التناغم والتنسيق المتواصل من أجل تحقيق مصالح الشباب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

واكد الدكتور أشرف صبحي، أن ملف الشباب يحظي بدعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي وجود العديد من المشروعات والمنشآت الشبابية العملاقة التي تجعلنا نؤكد أن مصر ستظل دائما الأفضل.

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وأشاد وزير الشباب، بالدور الوطني لنواب البرلمان في الانتخابات الرئاسية حيث لاحظ الجميع دورهم القوي مع شباب مصر في التعاون والتناغم في المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلي أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات تخطت نسبة الـ٥٥٪، وذلك كان مستهدفاتنا وهو ما استطعنا تحقيقه ببناء منظومة شبابية.

وأوضح الوزير، أن هناك تكامل بين وزارة الشباب ولجنة الشباب والرياضة، وهناك شراكة حقيقية من أجل الشباب المصري، حيث ما لم نره في الوزارة نراه بعين النائب ودائما مصالحنا تتفق مع مطالب النواب متابعا "نرفع شعار دائمًا النائب على حق"، وذلك لتحقيق مصالح الشباب.


وأكد أن الوزارة كان يواجهها تحديا كبيرا، وهو بناء شخصية الشباب يكون لها ولاء لهذا الوطن، وهذا ما نجحنا فيه في وزارة الشباب في الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث كانت المشاركة كبيرة تخطت الـ٥٥٪، علي عكس الانتخابات الرئاسية الماضية.

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