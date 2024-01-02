الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.. وشروط التقديم

مسابقة وزارة التربية
مسابقة وزارة التربية والتعليم

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث عبر موقع جوجل العالمي منذ إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظائف الشاغرة في الدفعة الجديدة في مسابقة تعيين ال 150 ألف معلم مساعد على مدار 5 سنوات لسد احتياجات المدارس الحكومية.
 

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بالإعلان عن الدفعة الجديدة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف سد عجز المدارس الحكومية في جميع المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى الثانوية العامة والتعليم الفني في جميع محافظات الجمهورية.

ويمكن التقديم من خلال الرابط المخصص له (من هنا) وفقا للوظائف الشاغرة بإدخال بيانات الراغب في التقديم للحصول على وظيفة المعلم المساعد من خريجي كليات التربية وما يعادلها في محافظات الجمهورية حيث يتم عمل اختبارات للمتقدمين لاختيار أفضل العناصر.

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تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 والشروط اللازمة

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بشرى من وزارة التعليم للمتظلمين فى مسابقة الـ30 ألف معلم

 

شروط التقديم في مسابقة تعيين ال 30 ألف معلم

حصرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم في مسابقة تعيين ال 30 ألف معلم فيما يلي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما من تاريخ نشر تفاصيل الاعلان.

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة محمود السيرة وحسن السمعة.

اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظة.

لا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

ام يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

التقديم في محافظة الإقامة فقط.

 

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وظائف وزارة التربية والتعليم.. رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024

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تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 والشروط اللازمة

اختبارات المتقدمين لشغل وظائف مسابقة ال 30 ألف معلم

يخضع كافة المتقدمين لشغل وظائف مسابقة ال 30 ألف معلم لاختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية والتي تشمل:-

اختبارات الحاسب الآلي والمعلومات العامة.

اختبار عن كفايات تربوية وتشمل المهارات التي يجب توافرها في المعلم وما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال.

اختبار الكفاية السلوكية وتم تحديد 12 صفة يجب أن تتوافر في المعلم وفقا للمنظومة الحديثة للتعليم.

اجتياز التدريبات المقررة.

اجتياز الكشف الطبي.

تحليل المخدرات.

 

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