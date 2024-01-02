الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 والشروط اللازمة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 - 2025، وذلك للتعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للمرحلة الابتدائية الصفوف الثلاثة الأولى، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 .

موعد تقديم مسابقةوزارة التربيةوالتعليم 2024  

يستطيع المعلمون الراغبون في تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 التي اعلن عنها اليوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتعاقد مع (11114) معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية  لـ تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط  Https://jobs.caoa.gov.eg

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024.. وعدد الوظائف الشاغرة والأوراق المطلوبة

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة

شروط تقديم مسابقة التربية والتعليم 

حدد جهاز التنظيم والادارة شروط تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم وهى نفسها الخاصة بالاعوام الماضية، وهى أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، و ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان ، أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ( تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية، وأن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعل، و أن يجتاز الإختبار وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، وأن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات المطلوبة، يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

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مسابقة لتعيين 243 موظفًا بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.. موعد التقديم

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