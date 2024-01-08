موعد رمضان 2024 - 1445 في مصر و دعاء اليوم الأول منه
رمضان 2024 ينتظره المسلمون في مارس المقبل بعد أن حددت البحوث الفلكية موعد رمضان 2024، ولكن يبدأ صوم المسلمون في الشهر الكريم، بعد تحديد دار الافتاء الأول موعد رمضان 2024بعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 يوم 29 شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد رمضان 2024 في مصر و دعاء اليوم الأول منه.
متى رمضان في سنة 2024؟
طبقا للحسابات الفلكية، يكون أول أيام شهر رمضان لعام 1445 هجريا فلكيا يوم الإثنين 11 مارس 2024، وبذلك يكون يوم الأحد 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان 1445 هـ، وبذلك يكون عدد أيام شهر رمضان 30 يوما، ولكن الموعد الرسمي لشهر رمضان يحدده دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال.
دعاء اليوم الأول من رمضان
- اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتلاوة القرآن فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامى فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي فيه جرمي، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.
- اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلًا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلًا، واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلًا، يا قاضي حوائج الطالبين.
- اللهم اجعلنا فيه من الذين تقبل دعائهم، وتستجيب لشكواهم، وتقضي لهم حوائجهم.
- اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شَعثنا، وتجمع بها شملَنا، وتزكي بها أقوالنا وأعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا.
- اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العُلَى من الجنة.
- اللهم ارزقني فيه رحمة من عندك، تغنيني بها عن رحمة من سواك، وارزقني إيمانًا يُذْهِبُ الحزن، وأمانًا يُطْمِئِنُ الروع، وَرِزْقًا وَاسِعًا، لاَ تَجْعَلْ عَلَيَّ فيهِ لأحدٍ هَمًا وَلاَ غَمًا وَلاَ ضَرًّا.
- اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتُصلح أمري، وتطهر قلبي، وتُحصن فرجي.
- اللهم إني أسألك أن تجعلني من أوليائك، وأهل طاعتك، وحزبك المفلحين.
- اللهم ارزقني فيه فضل قيام ليلة القدر، وشرف دخول المسجد الحرام، وبلوغ حج بيتك الكريم، وزيارة قبر نبيك الكريم.
- اللهم أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، وَجَنِّبْنَا فيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، وَارْزُقْنَا فيهِ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ.
- اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، وتجاوز عنا فيه بفضلك ومغفرتك.
- اللهم وفقنا فيه إلى كل خير، وصرف عنا فيه كل شر، ويسر لنا فيه كل أمر.
- اللهم احفظنا فيه من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن يميننا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ومن تحتنا، وأعذنا من شر كل ذي شر، إنك أنت السميع العليم.
- اللهم اجعلنا فيه من عبادك الصالحين، القانعين، الراضين، المتوكلين عليك، المخلصين لك العمل، المخلصين لك الدين.
- اللهم اجعلنا فيه من الذين تقبل توبتهم، وتعفو عن سيئاتهم، وتزيدهم من فضلك.