موعد رمضان 2024 - 1445 في مصر و دعاء اليوم الأول منه

رمضان 2024 ينتظره المسلمون في مارس المقبل بعد أن حددت البحوث الفلكية موعد رمضان 2024، ولكن يبدأ صوم المسلمون في الشهر الكريم، بعد تحديد دار الافتاء الأول موعد رمضان 2024بعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 يوم 29 شعبان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد رمضان 2024 في مصر و دعاء اليوم الأول منه.

متى رمضان في سنة 2024؟

طبقا للحسابات الفلكية، يكون أول أيام شهر رمضان لعام 1445 هجريا فلكيا يوم الإثنين 11 مارس 2024، وبذلك يكون يوم الأحد 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان 1445 هـ، وبذلك يكون عدد أيام شهر رمضان 30 يوما، ولكن الموعد الرسمي لشهر رمضان يحدده دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال.

دعاء اليوم الأول من رمضان