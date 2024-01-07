الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على التفاصيل الكاملة الخاصة.. موعد شهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على الأيام الباقية على شهر رمضان الكريم، فيتساءل أغلب المواطنين عن المدة الباقية على حلول شهر رمضان الكريم ، وذلك من أجل الاستعداد الأمثل للشهر الكريم، في كافة المسلمين ينتظروا حلول شهر رمضان الكريم بفارغ الصبر، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن المدة الباقية على شهر مرضان الكريم.

كم باقي على شهر رمضان 2024 

كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وبذلك يتبقى حوالى 64 يوما على أول أيامه.

لماذا ينتظر المسلمين شهر رمضان الكريم؟

وينتظر شهر رمضان الكريم كافة المواطنين لأنه من أكثر الشهور المميزة خلال العام، فيعتبر رمضان وقتا مناسبا للتوبة والتغيير، حيث يحث المسلمين على التخلص من السلوكيات السلبية والالتفات إلى الخير والعطاء ويشجع شهر رمضان على التضامن والتكافل الاجتماعي من خلال فرضية التحلي بروح المشاركة ومساعدة الفقراء والمحتاجين وصيام شهر رمضان يمنح الصائم تجربة قريبة من الشعور بالجوع والفقر، مما يعزز التعاطف والتفاهم للواقع الذي يواجهه البعض.

بدأ العد التنازلى.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

كم باقي على شهر رمضان لعام 2024

يتساءل المواطنين عن الأيام الباقية على شهر رمضان الكريم لعام 2024، فيعتبر شهر رمضان الكريم، من أكثر الأشهر المميزة لدى المسلمين، وذلك لانه شهر العبادة والراحة النفسية، لذا يهتم  المسلمين بمعرفة الأيام الباقية على شهر رمضان الكريم، لذا يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على كافة التفاصيل الخاصة بالايام الباقية على شهر رمضان الكريم والذي من المحتمل 62 يوميا.

اقرأ أيضاً 

موعد شهر رمضان 2024.. يتبقى 64 يوم على شهر الرحمات

تعرف على التفاصيل الكاملة د شهر رمضان 2024 د شهر رمضان رمضان 2024 شهر رمضان 2024

مواد متعلقة

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى على خان يونس

وفاة أمين مبارك نجل عم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك

تمسك سودانى بتسليح الشعب لمواجهة تمرد "الدعم السريع".. والأخير يهدد باستهداف المواطنين

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

تشمل 40 منطقة.. طرق وكباري تعتزم القاهرة تطويرها خلال الخطة الخمسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين