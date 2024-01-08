موعد عيد الفطر 2024 في مصر وأول أيام شهر رمضان 1445

تحدد البحوث الفلكية موعد عيد الفطر 2024، ولكن ينتظر المسلمون الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال والذي يحدد موعد عيد الفطر المبارك، والتي تتم يوم 29 رمضان من كل عام، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الفطر 2024 في مصر وأول أيام شهر رمضان.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر

طبقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024 في مصر هو يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، حيث يوافق غرة شهر شوال 1445 هـ، ولكن يتم تحديد موعد عيد الفطر 2024 بعد استطلاع مولد هلال شهر شوال فإذا ثبت رؤية هلال شهر شوال يكون اليوم التالي هو اليوم الاول في عيد الفطر 2024 في مصر، وإذا لم يثبت رؤية هلال شهر شوال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان.

وبذلك يكون عيد الفطر المبارك 2024 في مصر إجازة عيد الفطر الرسمية لمدة 3 أيام، من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024.

أول أيام شهر رمضان 2024

طبقًا للحسابات الفلكية، فإن عدد أيام شهر رمضان لعام 2024 في مصر هو 30 يومًا، حيث يبدأ يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2024.

وبذلك يكون شهر رمضان 2024 في مصر إجازة رسمية لمدة 29 يومًا، من يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2024.

ويُعد شهر رمضان من الأشهر المقدسة في الإسلام، حيث يصوم المسلمون فيه عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، كما يُكثرون فيه من العبادات والطاعات.

ويتم حساب اول يوم رمضان مع استطلاع رؤية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان.