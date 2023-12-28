موعد عيد الفطر 2024 فلكيًا واستطلاع هلال شهر شوال 1445

مع اقتراب شهر رمضان، يبحث كثيرون عن موعد إجازة عيد الفطر 2024 الذي ينتظره المسلمون من جميع أنحاء العالم، للاحتفال به، وقضاء أجواء سعيدة أسرية أو السفر للتنزه باعتبار أيام عيد الفطر إجازة رسمية وراحة من العمل، وغالبًا ما تمتد إجازة عيد الفطر في مصر إلى اسبوع كامل.

موعد عيد الفطر 2024

ومن المتوقع وفقُا للحسابات الفلكية أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2024 يوم 9 أبريل، حيث تم اعتبار يوم 12 مارس أول أيام شهر رمضان المعظم ، على أن ينتهي في 8 أبريل 2024، لتبدأ بعده إجازة عيد الفطر، والتي تكون 3 أيام بحد أدنى و اسبوع كامل بحد أقصى ليستطيع الموظفون والطلاب الحصول على قسط كافي من الراحة.

استطلاع رؤية هلال عيد الفطر 1445

يتم استطلاع رؤية هلال شهر شوال في نهاية شهر رمضان، حيث إن الشهر الهجري تتراوح أيامه ما بين 29 إلى 30 يومًا ، ويتم تحديد أيامه ، وفقًا لموعد رؤية الشهر الجديد، ويبدأ الشهر الجديد بعد اكتمال الدورة القمرية ، سواء أكانت 29 أو30 يومًا ، وبناء عليه يتم الإعلان عن رؤية هلال شهر شوال ليصبح شهر رمضان 29 يومًا ، أو تعذر رؤية الهلال فيتم اكمال 30 يومًا من صيام شهر رمضان، ويتم بعدها الاحتفال بعيد الفطر، الذي يتمتع بطابع روحاني للمسلمين جميعًا، حول العالم.

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا

من المتوقع وفقًا للحسابات الفلكية أن تبدأ أول أيام شهر رمضان المعظم في 11 مارس 2024 ، ليستمر 30 يومًا ، يمارس فيها المسلمون حول العالم العبادات المختلفة ليتقربون إلى الله بالصلاة والصيام، وقراءة القرآن الكريم، وإخراج الزكاة، وبناء على الحسابات الفلكية يتبقى ما يزيد على شهرين على بدء موعد شهر رمضان .