الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد غزة شهر رمضان.. رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

يتساءل الملايين في مصر مع نهاية العام الميلادي 2023، عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 وموعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، للاحتفال بهذه المناسبات الكريمة والعطرة.

موعد عيد الفطر المبارك 2024 

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر 2024 في مصر وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد. وأوضح أنه سيتم احتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك في 10 أبريل المقبل 2024.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 

وفي السياق ذاته أشار صرح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان صادر عن المعهد  بأن موعد عيد الفطر لعام 2024 تم حسابه وفقًا للحسابات الفلكية، وأن وقت صلاة العيد سيكون في الساعة 5:59 صباحًا بتوقيت القاهرة.

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موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية  أن غرة شهر رمضان المبارك ستكون في 11 مارس المقبل، وستستمر لمدة 30 يومًا كاملة.

وأكد أن الرأي النهائي بشأن غرة شهر رمضان سيتم تحديده من قبل دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع رؤية الهلال بالتنسيق مع اللجان العلمية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجهات المعنية. وأشار إلى أن المواعيد المعلنة حاليًا من قبل المعهد تستند إلى الحسابات الفلكية.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 

يحرص الكثير على تبادل رسائل المعايدة  التي تحمل أجمل المشاعر الطيبة بين الأصدقاء والزملاء والأهل  ومن أجمل تلك الرسائل ما يلي:

  • أسأل الله أن يديم الفرحة في القلوب، وأن يجعل كل أيامكم عيدًا وأن يرزقكم سعادة مديدة.
  • أسأل الله أن يهل علينا العيد بالسرور والصحة والعافية، وأن يرزقنا البركة وتيسير الأحوال في كل خطوة.
  • أدعو الله في يوم الحج العظيم أن تعم الفرحة حياتكم، وتملأ السعادة قلوبكم وتغمر العافية أجسادكم، كل عام وأنتم بألف خير.
  • تفيض الكلمات، وتتعالى التكبيرات وتكثر الأمنيات وتستجاب الدعوات في هذا اليوم المبارك أعاده الله بالخير والبركة.
  • أقدم أرق معاني الفرح بقدوم عيد الفطر السعيد، عساكم من عواده.
  • أسعد الله أيامكم، وتقبل سائر أعمالكم وجمعنا الله على خير، عيد فطر مبارك.


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