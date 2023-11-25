السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد اجازة عيد الفطر 2024.. عبارات التهاني بالعيد

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد اجازة عيد الفطر 2024 من أكثر الكلمات الدلالية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محركات البحث والمنصات الإلكترونية وذلك لاهتمام الملايين من المسلمين بالاحتفال بالاعياد الدينية وقضاء الاجازات وسط الأهل والأصدقاء أو في المدن الساحلية وسط المناظر الخلابة.

موعد اجازة عيد الفطر 2024

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد اجازة عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وتستمر لمدة 3 أيام حيث تنتهي يوم الجمعة الموافق 12 ابريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها علماء مركز الشمس للبحوث الفلكية حيثيحصل موظفي الدولة على اجازة مدفوعة الأجر طوال تلك الأيام حيث يتم تعطيل العمل بالهيئات والشركات والمصالح الحكومية.

ووفقا لقانون العمل المصري فإن الدولة تمنح كافة الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة على اجازات مدفوعة فيما عدا العاملين في الهيئات التي تقدم خدمات للمواطنين مثل أقسام الشرطة والمستشفيات وهيئة الإسعاف والمطافئ وما إلى ذلك من الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها حيث يعمل الموظفين بها بنظام الشفتات طوال فترة العيد.

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عبارات التهاني بعيد الفطر المبارك 2024 

ننشر لكم عبارات التهاني بعيد الفطر المبارك والتي يمكن تبادلها عبر الهواتف الذكية بين الأهل والأصدقاء والجيران وهى كما يلي:-

عيد سعيد على كل الأهل والجيران والأصدقاء.. عيد فطر سعيد 2024 /1445.

مع شروق شمس أول أيام العيد.. أهنيء نفسي وأحبتي بعيد الفطر المبارك 2024.

اللهم أرزق أمي وأبي زيارة بيتك الكريم مع شمس أول أيام عيد الفطر المبارك.

كل عام وأنتم بخير.. دمتم لي أهل وأصدقاء وأحباب في أوقات السرور.. عيد فطر سعيد.

معكم يصبح العيد عيد.. كل عام وأنتم بخير.

أجمل العبارات والتهاني بقدم العيد.. عيد فطر سعيد.

 

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أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم الخير والنعيم في الدنيا والأخرة.. عيد سعيد.

تقبل الله طاعتكم وأتم فرحكم.. وأقر أعينكم بكل خير.. عيد سعيد.

يطيب لي بقدوم عيد الفطر المبارك.. أن أقول لكم أصدق كلمات التهاني في عيد الفطر.

كل عام وأنتم بصحة وعافية.. عيد فطر سعيد.

 

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