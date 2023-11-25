الأنبا إشعياء يترأس قداس عيد القديس مار مينا العجائبي

ترأس الأنبا أشعياء، مطران طهطا وجهينة وتوابعها، صلاة القداس الإلهي، اليوم السبت، ضمن احتفالات الكنيسة القبطية بعيد استشهاد القديس الشهيد مارمينا العجائبي، وذلك بكنيسة القديسة دميانة الواقعة في محيط مركز البابا شنودة الثالث بمدينة سيدني بأستراليا.

بحضور ومشاركة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الانبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز، كهنة كنائس المركز القبطي.

وتحدث الأنبا أشعياء خلال القداس الإلهي عن أهمية الصوم بمناسبة بدء صوم عيد الميلاد غد الأحد، وأن الإنسان يستعد بميلاد السيد المسيح في قلبه بالصوم والتوبة والصلاة، كما تحدث علي حياة القديس العظيم مار مينا العجائبي، وفي نهاية القداس تناول الأنبا أشعياء الذكريات مع شعب كنائس المركز القبطي لدى زيارته مع قداسة البابا شنودة الثالث التاريخية لمباركة شراء المركز في ديسمبر عام ١٩٨٩.

وسيزور الأنبا أشعياء مطران طهطا وجهينة وتوابعها، كنائس مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا بأستراليا، بصحبة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الانبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز، الفترة من يوم الإثنين الموافق ٢٧ نوفمبر حتى يوم الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر المقبل، وقد أعدت إيبارشية ملبورن وتوابعها برنامج للزيارة.

بدء صوم الميلاد المجيد

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة “كبيسة”.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

وعلى صعيد أخر تتأهب الكنيسة الكاثوليكية بمصر في 9 ديسمبر 2023، لبدء صوم الميلاد 2023، حتي 24 ديسمبر 2023، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر صلوات القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي