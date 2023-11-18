السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمناسبة عيد جلوسه.. 30 رحلة داخلية لقداسة البابا تواضروس في 11 عامًا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

هذا وقام قداسة البابا تواضروس بزيارات رعوية داخلية على رأسها:

  1. إيبارشية البحيرة في ديسمبر 2012
  2. إيبارشية القوصية ومير في فبراير 2013
  3. إيبارشية أسيوط في فبراير 2013
  4. كنائس مصر القديمة 2013
  5. الإسكندرية أول زيارة لها فى ديسمبر 2013
  6. إيبارشية الأقصر أبريل 2013
  7. إيبارشية المعادي يونيو 2014
  8. إيبارشية الفيوم يونيو 2014
  9. إيبارشيتي المنيا وملوي مارس 2015
  10. إيبارشية سمالوط مارس 2015
  11. إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبرارى مارس 2015
  12. إيبارشية الجيزة 2015
  13. إيبارشية البحيرة (الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيسة العذراء مطروح) سبتمبر 2015
  14. إيبارشية شبرا الخيمة نوفمبر 2015
  15. إيبارشية الأقصر يناير 2016
  16. إيبارشية قنا  يناير 2016
  17. إيبارشية إسنا وأرمنت يناير 2016
  18. إيبارشية قوص ونقادة يناير 2016
  19. إيبارشية طنطا 4-5 يناير 2017
  20. إيبارشية بني سويف 8 مارس 2017
  21. تدشين كاتدرائية دير القديس الانبا برسوم العريان بالمعصرة إيبارشية حلوان 8 ديسمبر 2018
  22. إيبارشية كفرالشيخ ودمياط 26 مارس 2019 والاحتفال بمرور 175 سنة على استشهاد القديس سيدهم بشاي
  23. إيبارشية الإسماعيلية 6 فبراير 2019
  24. إيبارشية بورسعيد في 27 فبراير 2019
  25. إيبارشية سوهاج فى 11 يناير 2020
  26. إيبارشية جرجا في 12 يناير 2020
  27. إيبارشية البلينا 12 يناير 2020
  28. إيبارشية أخميم وساقلته فى 13 يناير 2020
  29. إيبارشية طما 14 يناير 2020
  30. إيبارشية طهطا في 15 يناير 2020

الجدير بالذكر ان البابا تواضروس الثاني المعروف أيضًا البابا الأنبا تواضروس الثاني هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ال118. وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

في 4 نوفمبر 2012، تم اختياره عن طريق القرعة الهيكلية ليكون بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118.

عيد جلوس البابا عيد جلوس البابا تواضروس الثاني عيد جلوس البابا تواضروس عيد جلوس قداسة البابا عيد جلوس البابا رقم 11

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