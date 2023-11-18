بمناسبة عيد جلوسه.. 30 رحلة داخلية لقداسة البابا تواضروس في 11 عامًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

هذا وقام قداسة البابا تواضروس بزيارات رعوية داخلية على رأسها:

إيبارشية البحيرة في ديسمبر 2012 إيبارشية القوصية ومير في فبراير 2013 إيبارشية أسيوط في فبراير 2013 كنائس مصر القديمة 2013 الإسكندرية أول زيارة لها فى ديسمبر 2013 إيبارشية الأقصر أبريل 2013 إيبارشية المعادي يونيو 2014 إيبارشية الفيوم يونيو 2014 إيبارشيتي المنيا وملوي مارس 2015 إيبارشية سمالوط مارس 2015 إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبرارى مارس 2015 إيبارشية الجيزة 2015 إيبارشية البحيرة (الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيسة العذراء مطروح) سبتمبر 2015 إيبارشية شبرا الخيمة نوفمبر 2015 إيبارشية الأقصر يناير 2016 إيبارشية قنا يناير 2016 إيبارشية إسنا وأرمنت يناير 2016 إيبارشية قوص ونقادة يناير 2016 إيبارشية طنطا 4-5 يناير 2017 إيبارشية بني سويف 8 مارس 2017 تدشين كاتدرائية دير القديس الانبا برسوم العريان بالمعصرة إيبارشية حلوان 8 ديسمبر 2018 إيبارشية كفرالشيخ ودمياط 26 مارس 2019 والاحتفال بمرور 175 سنة على استشهاد القديس سيدهم بشاي إيبارشية الإسماعيلية 6 فبراير 2019 إيبارشية بورسعيد في 27 فبراير 2019 إيبارشية سوهاج فى 11 يناير 2020 إيبارشية جرجا في 12 يناير 2020 إيبارشية البلينا 12 يناير 2020 إيبارشية أخميم وساقلته فى 13 يناير 2020 إيبارشية طما 14 يناير 2020 إيبارشية طهطا في 15 يناير 2020

الجدير بالذكر ان البابا تواضروس الثاني المعروف أيضًا البابا الأنبا تواضروس الثاني هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ال118. وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

في 4 نوفمبر 2012، تم اختياره عن طريق القرعة الهيكلية ليكون بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118.