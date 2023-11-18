بمناسبة عيد جلوسه.. 30 رحلة داخلية لقداسة البابا تواضروس في 11 عامًا
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
هذا وقام قداسة البابا تواضروس بزيارات رعوية داخلية على رأسها:
- إيبارشية البحيرة في ديسمبر 2012
- إيبارشية القوصية ومير في فبراير 2013
- إيبارشية أسيوط في فبراير 2013
- كنائس مصر القديمة 2013
- الإسكندرية أول زيارة لها فى ديسمبر 2013
- إيبارشية الأقصر أبريل 2013
- إيبارشية المعادي يونيو 2014
- إيبارشية الفيوم يونيو 2014
- إيبارشيتي المنيا وملوي مارس 2015
- إيبارشية سمالوط مارس 2015
- إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبرارى مارس 2015
- إيبارشية الجيزة 2015
- إيبارشية البحيرة (الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيسة العذراء مطروح) سبتمبر 2015
- إيبارشية شبرا الخيمة نوفمبر 2015
- إيبارشية الأقصر يناير 2016
- إيبارشية قنا يناير 2016
- إيبارشية إسنا وأرمنت يناير 2016
- إيبارشية قوص ونقادة يناير 2016
- إيبارشية طنطا 4-5 يناير 2017
- إيبارشية بني سويف 8 مارس 2017
- تدشين كاتدرائية دير القديس الانبا برسوم العريان بالمعصرة إيبارشية حلوان 8 ديسمبر 2018
- إيبارشية كفرالشيخ ودمياط 26 مارس 2019 والاحتفال بمرور 175 سنة على استشهاد القديس سيدهم بشاي
- إيبارشية الإسماعيلية 6 فبراير 2019
- إيبارشية بورسعيد في 27 فبراير 2019
- إيبارشية سوهاج فى 11 يناير 2020
- إيبارشية جرجا في 12 يناير 2020
- إيبارشية البلينا 12 يناير 2020
- إيبارشية أخميم وساقلته فى 13 يناير 2020
- إيبارشية طما 14 يناير 2020
- إيبارشية طهطا في 15 يناير 2020
الجدير بالذكر ان البابا تواضروس الثاني المعروف أيضًا البابا الأنبا تواضروس الثاني هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ال118. وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.
في 4 نوفمبر 2012، تم اختياره عن طريق القرعة الهيكلية ليكون بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118.