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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أرق رسائل التهنئة.. موعد شهر رمضان الكريم 2024 وإجازة عيد الفطر

شهر رمضان
شهر رمضان

موعد شهر رمضان الكريم 2024 وإجازة عيد الفطر محور اهتمام الملايين من المسلمين حاليا وذلك لكونه شهر الفضل والبركة، وفوق كل هذا فهو شهر الصيام وغفران الذنوب وفي رواية: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه».

 موعد شهر رمضان الكريم 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد  شهر رمضان الكريم 2024 للعام الهجري 1445، حيث أوضحت أن شهر رمضان للعام 2024 سيبدأ في شهر مارس من العام الميلادي المقبل، تحديدًا يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وبذلك يتبقى نحو 115 يوم على فضل شهور العام ويكون عدته نحو 30 يوما كاملة وفقا للحسابات الفلكية التي تم إعدادها من خلال علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد عيد الفطر المبارك 2024 

أعلنت دار الافتاء المصرية ان عدة شهر رمضان ستكون ثلاين يوم، أوفادت الحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحاتها الرسمية على مختلف المواقع بأن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء، 9 أبريل 2024، وتبقى حوالي 145 يومًا فقط حسب المعطيات الفلكية.

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موعد شهر رمضان 2024.. اليوم والتاريخ وفقا للحسابات الفلكية

وفق المعتاد سوف يعلن مجلس الوزراء موعد إجازة عيد الفطر 2024 بعد اعتمادها للموظفين في القطاع العام وقطاع الأعمال، ومن المفترض أن تستمر من 9 إلى 12 أبريل 2024، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 11 مارس 2024.

 رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم 2024

  • اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم
  • أمانيًا تسبق تهانيًا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك الله يتقبل صيامك وقيامك ومبارك عليك الشهر.
  • أقر الله عينك.. في رمضان بلذة الأسحار وِصحبة الأخيار وِرحمة الغفار وَجنة الأبرار بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر.
  • كل عام وكل الأمة الإسلامية بصحة وسعادة بمناسبة قدوم شهر رمضان.
  • نسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنة، وأن يجعلك من عتقائه من النار، ومبروك عليك شهر رمضان.

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