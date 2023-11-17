الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| محمد ثروت ضيف شرف "الكبير أوى 8"

محمد ثروت
محمد ثروت

يشارك الفنان محمد ثروت في الموسم الثامن من مسلسل "الكبير قوي" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ويظهر ثروت كضيف شرف ضمن أحداث العمل، حيث يشارك في إحدى حلقات العمل الذي بدأ صناعه في التحضير له لخوض سباق دراما رمضان 2024.

بدء تصوير مشاهد “الكبير أوي 8”

ويواصل الفنان أحمد مكى وأبطال الجزء الثامن من مسلسل "الكبير قوي" تصوير حلقاته حيث انطلق تصوير العمل الشهر الماضي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

وصور المخرج أحمد الجندي، عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "الكبير قوي"  

يذكر أن أحمد مكى شارك في رمضان الماضي بالموسم السابع من مسلسل  "الكبير أوي" الذي يجمع نخبة من نجوم الفن على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية الدكتور ربيع، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

محمد ثروت الكبير قوي ثروة ضيف شرف أحمد مكى السباق الرمضاني

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