رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وقيمة الزيادة
مع قرب انتهاء شهر نوفمبر يحرص الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على معرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث من المقرر أن يحصل العاملون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتبات شهر نوفمبر بعد 7 أيام، وذلك عقب صرف زيادة المرتبات منذ مرتبات شهر أكتوبر الماضي، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الزيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين في الدولة غير المخاطبين به.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وقيمة الزيادة
وتنشر "الدستور" مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، وقيمة الزيادة في المرتبات.
موعد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر
وأكدت وزارة المالية بمصر في الكتاب الدوري على مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2023، حيث سوف يتم صرف مرتبات نوفمبر بعد 7 أيام، بداية من 23 نوفمبر القادم ولمدة 5 أيام، لكي تنتهي في 29 من نوفمبر.
ومن المقرر أن يحصل الموظفين على مرتباتهم وتكون بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بمرتب شهر نوفمبر الحالي.
قيمة مرتبات نوفمبر بعد الزيادة
وتستعرض “الدستور” الزيادة التي سوف يستمر الموظفين في الحصول عليها بعد أسبوع في مرتبات نوفمبر، عقب رفع الحد الأدنى للأجور وأيضا زيادة قيمة علاوة الغلاء، لكافة الدرجات الوظيفية.
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- رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.
- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه.
- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.
- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه
- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.
- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.
- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.