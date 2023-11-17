رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وقيمة الزيادة

مع قرب انتهاء شهر نوفمبر يحرص الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على معرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث من المقرر أن يحصل العاملون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتبات شهر نوفمبر بعد 7 أيام، وذلك عقب صرف زيادة المرتبات منذ مرتبات شهر أكتوبر الماضي، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الزيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين في الدولة غير المخاطبين به.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وقيمة الزيادة

وتنشر "الدستور" مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، وقيمة الزيادة في المرتبات.

موعد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر

وأكدت وزارة المالية بمصر في الكتاب الدوري على مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2023، حيث سوف يتم صرف مرتبات نوفمبر بعد 7 أيام، بداية من 23 نوفمبر القادم ولمدة 5 أيام، لكي تنتهي في 29 من نوفمبر.

ومن المقرر أن يحصل الموظفين على مرتباتهم وتكون بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بمرتب شهر نوفمبر الحالي.

قيمة مرتبات نوفمبر بعد الزيادة

وتستعرض “الدستور” الزيادة التي سوف يستمر الموظفين في الحصول عليها بعد أسبوع في مرتبات نوفمبر، عقب رفع الحد الأدنى للأجور وأيضا زيادة قيمة علاوة الغلاء، لكافة الدرجات الوظيفية.

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