تعرف على موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين 2023

ارتفع السؤال عن موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين ٢٠٢٣، على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد البحث من قبل المعلمين عن موعد صرف المرتبات، لذا ينشر "الدستور" موعد قبض المرتب للمعلمين.

موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للمعلمين

وزارة المالية قد أعلنت عن موعد قبض مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام عمل حتي يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 ( 24 و25 و26 و27 و28).

وبحسب جدول المرتبات المعلن من وزارة المالية، يتم إتاحة عمليات صرف مرتبات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم بدءًا من الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 بحسب تقسيمات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية، وفق جدول المرتبات المعلن.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر للمعلمين

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الاربعاء 29 نوفمبر ( 23 و26 و27 و28 و29 ).

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

نفذت وزارة المالية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرها مجلس النواب، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، موضحة أن هناك نحو 4.5 مليون موظف استفاد من العلاوة بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.