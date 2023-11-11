السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل.. خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

امطار
امطار

أسابيع قليلة تفصلنا عن فصل الشتاء، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار خلال الأسبوع الجاري، وتكشف "الدستور"، خلال السطور التالية، عن تفاصيل خريطة سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع الجاري. 

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن سقوط الأمطار سيكون على محافظة الوادي الجديد، ومحافظات شمال الصعيد "المنيا- بني سويف- الفيوم"، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات وسط الصعيد "أسيوط- سوهاج".

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية، خلال بيان صحفي، لها عن خريطة سقوط الأمطار إن هذه الأمطار تكون عبارة عن تجمع للخلايا الرعدية وتؤدي إلى عواصف رعدية وأمطار متوسطة إلى غزيرة بشكل مفاجئ، رغم استقرار الأحوال الجوية، وتهبط منها الرياح الشديدة، وتنخفض الحرارة بشكل مؤقت وقت هطول الأمطار فقط، وقد تسقط حبّات البرد على بعض الأماكن، وبسبب الطبيعة الجغرافية، فقد تتشكل السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلى بعض المناطق أحيانًا من القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ومدن القناة وخليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية "دمياط - بورسعيد - بئر العبد - العريش - الشيخ زويد - رفح"، وتكون بشكل عشوائي غير محدد لبضع من الوقت، وقد يصحبها الرعد أحيانًا.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 20 والعظمى  28

العاصمة الإدارية: الصغرى 19 والعظمى 29

مدينة 6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 29

بنها: الصغرى: 20 والعظمى  28

الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 17 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 16 والعظمى 26

كاترين: الصغرى 13 والعظمى 26

بورسعيد: الصغرى 21 العظمى 27

الزقازيق: الصغرى 20 العظمى 28

الإسماعيلية: الصغرى 18 والعظمى  29

السويس: الصغرى 19 والعظمى 29

شرم الشيخ: الصغرى 24 والعظمى 33

الغردقة: الصغرى 22 والعظمى 33

الفيوم: الصغرى 18 والعظمى 31

بني سويف: الصغرى 18 والعظمى 31

المنيا: الصغرى 17 والعظمى 31

أسيوط: الصغرى 17 والعظمى 32

سوهاج: الصغرى  18 والعظمى 34

أدعية سقوط الأمطار سقوط الأمطار إعلان هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق أصدرت هيئة الأرصاد الجوية

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