"الباز": مصر الوحيدة القادرة على توحيد المواقف مع أزمة غزة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، على القمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة، كاشفًا عن دور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس إيران وتركيا والعاهل الأردني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن لقاءات الرئيس السيسي تأتي في ظل الزخم للموقف المصري، منذ بداية هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن البيان النهائي للقمة أكد أن الموقف المصري يحظي بدعم كبير جدًا في هذا الاتجاه.

وأضاف أن هذه اللقاءات ترسم تصورًا جديدًا لهذا الإقليم، وللحراك الذي فعله الرئيس السيسي اليوم بلقائه مع عدد من الرؤساء، وخاصة تركيا وإيران له دلالته ومعناه.

وأشار، إلى أن ما يحدث في فلسطين يستدعي، ويحتم أن يكون الإقليم في اتجاه واحد، حتى لو كان هناك بعض الاختلافات والتباين في المواقف، ولكن كل هذا لا يمنع من أن يكون الإقليم في اتجاه واحد مع هذه الأزمة، واعتقد أن مصر الدولة المحورية الوحيدة في هذا الإقليم وفي هذه القضية القادرة على توحيد المواقف والجهود والسياسات مع هذه الأزمة.