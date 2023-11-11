السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الباز": قمة الرياض كانت على اتفاق كامل مع الثوابت المصرية فى أزمة غزة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على القمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن هذه القمة تأتي على قدر طموح الشعوب العربية والإسلامية، موضحًا أن ما تم استعراضه في كلامات المشاركين من القادة والزعماء العرب يلبي كثيرًا مما كان ينتظره الشعوب العربية وأصحاب الضمائر الحية، كما وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن ما جرى من لقاءات على هامش هذه القمة بين الرئيس السيسي والزعماء العرب له معنى مهم جدًا، وهو إعادة ترتيب العلاقات في الإقليم، بعد تباين عدد من المواقف في المنطقة العربية، أو على الأقل هناك دول لم تعلن عن مواقفها بوضوح منذ بداية الأزمة.

وأوضح أنه اليوم في هذه القمة تحدثت الدول بوضوح شديد في اتجاه واحد، وهو نصرة الشعب الفلسطيني، وللحفاظ على القضية الفلطسينية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، باتفاق واتساق كامل مع الثوابث المصرية والمحددات المصرية في التعامل مع هذه القضية في قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية محمد الباز القمة العربية الإسلامية غزة

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