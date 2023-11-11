موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر  2023 للمعلمين والقطاع العام

بعد مضي أكثر من ثلث شهر نوفمبر صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين وباقي العاملين في القطاع الحكومي في مصر، إذ يعتبر الأمر الأكثر اهتمامًا للمواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

يتزايد اهتمام المواطنين خلال هذه الفترة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين في القطاعين العام والخاص بمعرفة موعد صرف راتب شهر نوفمبر بالزيادة المقررة والتي أعلن عنها الرئيس السيسي سبتمبر الماضي كواحد ضمن حزمة قرارات لتحمل الأعباء المعيشية عن المواطنين في مصر بعد زيادة معدلات التضخم، وفي السطور التالية يقدم الدستور جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 والمرتبات بعد الزيادة.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 الجديد

سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، على أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للموظفين اعتبارًا من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

- سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 في اليوم الأول، يوم الخميس 23 نوفمبر 2023.

- سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 في اليوم الثاني، يوم السبت 25 نوفمبر 2023.

موعد صرف متأخرات شهر نوفمبر 2023

سيتم صرف المتأخرات المستحقة لشهر نوفمبر 2023 للموظفين خلال ثلاثة أيام، حيث سيتم الصرف يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، وسيستمر الصرف يوم الخميس 9 نوفمبر 2023، وفي اليوم الثالث سيتم الصرف يوم الأحد 12 نوفمبر 2023. وبالنسبة لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، سيتم صرفها على مدار ثلاثة أيام وفقًا للجدول المحدد.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين

وسيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين في وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، والوزارات الأخرى يوم السبت 25 نوفمبر 2023. وسيتم الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي وفقًا لنظام الصرف الإلكتروني المعتمد من قبل وزارة المالية.

الحد الأدنى للأجور في مصر بعد زيادته نوفمبر 2023

سبق وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وذلك في سبتمبر الماضي ضمن مجموعة كبيرة من إجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين.