جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للقطاع العام والعاملين بالبترول

تهتم شريحة كبيرة من مستخدمي محرك البحث جوجل بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة، وسبق أن أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2023 للعاملين في الحكومة، بما في ذلك الزيادة الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي وفقًا لقرار رئيس الجمهورية لتخفيف أعباء المواطنين.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

وأعلنت وزارة المالية مسبقاً عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2023 بالزيادة لموظفي جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى مواعيد صرف متأخرات المستحقات للعاملين.

وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر اعتباراً من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وقد تقرر أيضًا صرف متأخرات المستحقات في أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ويذكر أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة، سيبدأ يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

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موعد صرف المرتبات للشركات العاملة في البترول نوفمبر ٢٠٢٣

من المفترض أن تبدأ وزارة البترول يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ نوفمبر صرف رواتب شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وفقًا لجدول الصرف في شركات البترول، والذي يختلف حسب هيكل رأس المال، سواء كان القطاع عامًا أو مشتركًا أو استثماريًا.

لتصرف الرواتب يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ نوفمبر للقطاع العام والاستثماري، وسيتم صرفها للقطاع المشترك في يوم ٢٤ نوفمبر.

تختلف شركات البترول حسب هيكل الملكية، فمنها شركات القطاع العام مثل شركة التعاون للبترول، وشركة مصر للبترول، وشركة الإسكندرية للبترول، وشركة العامرية للبترول.

وهناك العديد من شركات البترول المعروفة بالقطاع المشترك وهي على سبيل المثال شركة بتروجيت وشركة ويبكو وشركة بتروتريد، وإسبك.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للقطاع العام

ستقوم وزارة المالية المصرية بصرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادة لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، وسيستمر لمدة خمسة أيام، لتصرف المتأخرات في الأيام 8، 9، و10 من نفس الشهر. فيما يلي جدول بتواريخ صرف المرتبات:

- اليوم الأول: الخميس 23 نوفمبر 2023.

- اليوم الثاني: الجمعة 24 نوفمبر 2023.

- اليوم الثالث: السبت 25 نوفمبر 2023.

- اليوم الرابع: الأحد 26 نوفمبر 2023.

- اليوم الخامس: الإثنين 27 نوفمبر 2023.