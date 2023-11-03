موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للقطاعين العام والخاص

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين والموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على محركات البحث عبر الإنترنت.

ويرغب الكثيرون معرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، بعد أن تم الإعلان عن زيادة العلاوة الاستثنائية التي تخص المرتبات في القطاع العام والخاص.

وتُصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة والتي تأتي بقيمة 500 جنية أو 600 جنية وفق الدرجة الوظيفية.

مرتبات شهر نوفمبر 2023

بدأ البحث من خلال الكثير من المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص في الدولة المصرية، عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، ليتم التعرف على موعد صرف الرواتب في شهر نوفمبر.

وفي هذا التقرير ترصد "الدستور" التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، والمستفيدين من الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرها مجلس النواب.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

الخميس 23 نوفمبر 2023 أول أيام الصرف.

السبت 25 نوفمبر 2023 ثاني أيام الصرف.

الأحد 26 نوفمبر 2023 ثالث أيام الصرف.

الاثنين 27 نوفمبر 2023 رابع أيام الصرف.

الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 خامس أيام الصرف.

موعد صرف متأخرات مرتبات شهر أكتوبر 2023

كما تم الإعلان عن موعد صرف متأخرات مرتبات شهر أكتوبر 2023، في أيام 8 نوفمبر 2023 و9 نوفمبر 2023 و12 نوفمبر 2023، على مدار ثلاثة أيام للمواطنين الذين لم يتم صرف مرتباتهم في خلال شهر أكتوبر الماضي، على أن تتم عملية صرف المتأخرات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية والمستفيدين منها

قامت وزارة المالية بتطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه بيها الرئيس واقرها البرلمان، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

وأوضحت الوزارة أن نحو 4.5 مليون موظف استفاد من العلاوة بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.