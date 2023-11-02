موعد صرف مرتبات المعلمين نوفمبر 2023 بعد تعديل قانون الضريبة على الدخل

من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها موعد صرف مرتبات المعلمين نوفمبر 2023 والعاملين بمختلف قطاعات الدولة بشكل عام.

موعد صرف مرتبات المعلمين نوفمبر 2023

نعرض في التقرير التالي موعد صرف مرتبات المعلمين نوفمبر 2023 وفق بيان وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من ٢٣ نوفمبر 2023 والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه.

ويكون صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أجور العاملين بالدولة وكذلك تطبيق زيادة غلاء المعيشة وهي الزيادات التي تم تطبيقها بالفعل من أكتوبر الماضي.

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة الجديدة

وتم زيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة من الدرجة السادسة ليكون 4000 جنيه بدلا من 3500.

مرتبات الدرجة الممتازة 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه.

مرتبات الدرجة العالية 9000 جنيه بدلا من 8500 آلاف جنيه.

مرتبات درجة المدير العام 8000 جنيه بدلا من 7500 جنيه

مرتبات الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلا من 5500 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلا من 5000 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

تعديل قانون الضريبة على الدخل

ومن ضمن خطة الدولة للتخفيف عن أعباء المواطنين محدودي الدخل وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي وقع عليه الرئيس السيسي بالفعل.

تكون الضريبة على الدخل بعد التعديل كالتالي:

لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).

على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون الضريبة 10%.

على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه تكون الضريبة 15%.

على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه تكون الضريبة 20%.

على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه تكون الضريبة 22.5 %.

على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه تكون الضريبة 25%.

ما زاد على مليون و200 ألف جنيه تكون الضريبة 27.5 %.