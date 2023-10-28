تصدرت مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023 للمعلمين، محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع اقتراب الشهر المقبل "نوفمبر"، حيث يتساءل الكثير من المعلمين والمعلمات عن موعد الصرف.

ولذلك نستعرض لكم مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023 للمعلمين خلال التقرير التالي:



مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين

وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، حيث من المقرر بدأ الصرف يوم 23 نوفمبر 2023، ويستمر لمدة 3 أيام، كما يتم صرف المستحقات المتأخرة في ثلاث أيام أخرى، ويتم الصرف وفقًا للجدول التالي:

• اليوم الأول لصرف مرتبات شهر نوفمبر: يوم 23 من شهر نوفمبر 2023.

• اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر نوفمبر: يوم 24 من شهر نوفمبر 2023.

• اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر نوفمبر: يوم 25 من شهر نوفمبر 2023.

جدول صرف المتأخرات شهر نوفمبر 2023

جاء الجدول علي النحو التالي:

اليوم الأول: يوم 8 من شهر نوفمبر 2023.

اليوم الثاني: يوم 9 من شهر نوفمبر 2023.

اليوم الثالث: يوم 12 من شهر نوفمبر 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للمعلمين

وفي هذا الصدد، نوضح لكم مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وفقًا إلى الجدول التاني:

اليوم الأول في صرف مرتبات شهر ديسمبر: يوم 24 من شهر ديسمبر 2023.

اليوم الثاني في صرف مرتبات شهر ديسمبر: يوم 25 من شهر ديسمبر 2023.

اليوم الثالث في صرف مرتبات شهر ديسمبر: يوم 26 من شهر ديسمبر 2023.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

وفي هذا الجانب، نعلن لكم موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، حيث يبدأ صرف المعاشات بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، أي بعد 4 أيام فقط، ويستمر صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 لمدة 5 أيام.