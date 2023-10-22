الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول الحد الأدنى للأجور 2023.. متى تصرف مرتبات شهر أكتوبر؟

مرتبات
مرتبات

مع اقتراب صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. يتسأل ملايين العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بالتفصيل وهو يشمل بالحد الأدنى لجميع الوظائف والدرجات للموظفين بشكل عام داخل الجمهورية خاصة بعد أن أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي  تعليماته بزيادة حد المرتبات الأدنى والمنحة التي تحصل عليها فئة المعاشات بشكل استثنائي. 

جدول الحد الأدنى للأجور 2023

وهذا هو السبب الذي دفع جميع المواطنين إلى البحث عن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وموعد تطبيقه بشكل رسمي في البلاد.

بالنسبة لجدول الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2023، فإنه يكون على النحو التالي:

- الدرجة العالية: 9000 جنيه.

- درجة المدير العام: 7500 جنيه.

- الدرجة الأولى: 7000 جنيه.

- الدرجة الثانية: 6000 جنيه.

- الدرجة الثالثة: 5500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: 5000 جنيه.

- الدرجة الخامسة: 4500 جنيه.

- الدرجة السادسة: 4000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للموظفين وجدول الحد الأدنى للأجور

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بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدرجة الخامسة إلى 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

 موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في الدولة 2023 

سيتم تنفيذ القرار الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي  في بني سويف سبتمبر 2023 تم زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في البلاد. تم تطبيق هذا القرار منذ بداية أكتوبر، وضمن حزمة القرارات الجديدة تم زيادة المنحة التي تُصرف للمعاشات لفترة محدودة.

 موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 

وتبدأ وزارة المالية  خلال ساعات، صرف مرتبات شهر أكتوبر للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة. 

ومن المتوقع أن تُصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 غدًا، الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، عبر ماكينات الصراف الآلي بالبنوك.

كيفية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 

هناك العديد من الوسائل يتمكن العاملين في الدولة من صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من خلال وجميعها سهلة حيث يمكن من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك، مكاتب البريد المتوفرة في مختلف المدن والمحافظات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، وذلك حرصا من وزارة المالية على تخفيف الازدحام بين المواطنين اثناء صرف المرتبات.

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موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للموظفين وجدول الحد الأدنى للأجور

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