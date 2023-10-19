الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للموظفين وجدول الحد الأدنى للأجور

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

وأعلنت وزارة المالية  منذ أيام من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإلكتروني “فيسبوك” عن مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضى.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

مرتبات شهر أكتوبر 2023، يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين فى الوزارات والهيئات بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 23 أكتوبر 2023.

 

24 أكتوبر.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة

تعرف على جدول الحد الأدنى للأجور 2023 بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور.

الحد الأدنى للأجور

1- الحد الأدنى للأجور.بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يصل إلى 11 ألف جنيه شهريا.

2- يصل للدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 9 آلاف جنيه، بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور .

3- يصل لدرجة للمدير العام أو ما يعادلها، نحو 7500 جنيه.

4- بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، يصبح راتب الدرجة الأولي أو ما يعادلها نحو 7 آلاف جنيه.

5- يصل راتب الدرجة الثانية أو ما يعادلها إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

6- 5500 جنيه، هو الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، بعد قرار الزيادة.

7- 5 آلاف جنيه هو الحد الأدنى للأجور، لـ الدرجة الرابعة أو ما يعادلها.

8- لـ الدرجة الخامسة أو ما يعادلها بعد رفع الحد الأدنى للأجور، يصل إلى 4500 جنيه.

9- للدرجة السادسة أو ما يعادلها بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، يصل إلى 4 آلاف جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023

نشرت وزارة المالية منذ أيام مضت موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023 حيث يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، يوم 23 نوفمبر، بينما تصرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر، حيث تصرف المتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، كما تصرف مرتبات شهر ديسمبر بدءاً من 24 ديسمبر، ويتم صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه.

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