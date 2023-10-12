مع بدء شهر أكتوبر تزايدت عمليات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر المحرك “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة، وذلك عقب إعلان وزارة المالية عن جدول المواعيد.

24 أكتوبر.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يهتم بها الموظفين والعاملين استعدادًا لموعد موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

موعد صرف المرتبات لشهر أكتوبر 2023

كشفت وزارة المالية، جدول موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر من يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر ويستمر الصرف حتى يوم الاثنين 30 أكتوبر.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

ويستطيع الموظفين صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من خلال ماكينات الصرف الآلي بداية من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر المقبل، ولمدة 5 أيام متتالية أي أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر للموظفين الذين لم يصرفوا مرتباتهم في مواعيدها المحددة فى الأيام الأتية، بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر ويستمر صرف مرتبات شهر أكتوبر حتي يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر.

قيمة زيادة مرتبات موظفي الدولة وفقا للدرجات الوظيفية

1 - تم زيادة مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها لنحو 11 ألف جنيه بدلًا من 10500 جنيه.

2 - كما تم زيادة مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها لنحو 9000 جنيه بدلًا من 8500 جنيه.

3 - وكذلك درجة المدير العام وما يعادلها تزداد لتصبح 7500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه

4 - وتم زيادة مرتبات الدرجة الأولى وما يعادلها لتصبح 7000 بدلًا من 6500 جنيه.

5 - وايضا تم زيادة مرتبات الدرجة الثانية وما يعادلها لتصبح 6000 بدلًا من 5500 جنيه

6 - وتم زيادة مرتبات الدرجة الثالثة وما يعادلها لتصبح 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.