مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وجدول الزيادة الجديدة للدرجات الوظيفية

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 والمقرر في هذا الشهر صرف زيادة المرتبات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر تقريبًا في الكلمة التي ألقاها في محافظة بني سويف.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

في هذا التقرير نعرض مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 وفق الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة المالية عن صرف مرتبات العاملين بالدولة.

ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من الأربعاء 25 أكتوبر ويستمر لمدة الاثنين 30 أكتوبر 2023 ويتم الصرف من المنافذ المعتادة لصرف المرتبات كل شهر.

زيادة مرتبات العاملين خلال أكتوبر 2023

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي زيادة علاوة غلاء المعيشة لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه والمطبقة على كافة العاملين بالقطاعات الإدارية للدولة، وباختلاف الدرجات الإدارية من الدرجة السادسة حتى الدرجة العالية والمتميزة.

كذلك يتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للدرجة السادسة وما يعادلها والذي أصبح يبلغ 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، ويشمل هذا القرار الدرجات الوظيفية الأخرى العاملة في القطاعات الإدارية للدولة والهيئات الاقتصادية.

كذلك أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة الجديدة في أكتوبر 2023

الدرجة الممتازة بدلا من 10 آلاف و500 جنيه يزيد مرتبها إلى 11 ألف جنيه.

الدرجة العالية بدلا 8500 آلاف جنيه يزيد مرتبها إلى 9000 جنيه.

درجة المدير العام بدلا 7500 جنيهًا يزيد مرتبها إلى 8000 جنيهًا.

الدرجة الثانية بدلا عن 5500 يزيد مرتبها إلى 6000 جنيهًا.

الدرجة الثالثة بدلا من 5000 جنيهًا يزيد مرتبها إلى 5500 جنيهًا.

الدرجة الرابعة بدلًا من 4500 يزيد مرتبها إلى 5000 جنيهًا.

الدرجة الخامسة بدلا من 4000 جنيهًا يزيد مرتبها إلى 4500 جنيهًا.

الدرجة السادسة بدلا من 3500 جنيهًا يزيد مرتبها إلى 4000 جنيهًا.

كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.