الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وجدول الزيادة الجديدة للدرجات الوظيفية

مرتبات
مرتبات

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 والمقرر في هذا الشهر صرف زيادة المرتبات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر تقريبًا في الكلمة التي ألقاها في محافظة بني سويف.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

في هذا التقرير نعرض مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 وفق  الجدول الزمني  الذي أعلنته وزارة المالية  عن صرف مرتبات العاملين بالدولة.

ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من الأربعاء 25 أكتوبر ويستمر لمدة الاثنين 30 أكتوبر 2023 ويتم الصرف من  المنافذ المعتادة لصرف المرتبات كل شهر. 

زيادة مرتبات العاملين خلال أكتوبر 2023 

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي زيادة علاوة غلاء المعيشة  لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه والمطبقة على  كافة العاملين بالقطاعات الإدارية للدولة، وباختلاف الدرجات الإدارية من الدرجة السادسة حتى الدرجة العالية والمتميزة.

كذلك يتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للدرجة السادسة وما يعادلها والذي أصبح يبلغ 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، ويشمل هذا القرار  الدرجات الوظيفية الأخرى العاملة في القطاعات الإدارية للدولة والهيئات الاقتصادية.

كذلك أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

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موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين بالدولة

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة الجديدة في أكتوبر 2023

  • الدرجة الممتازة بدلا من 10 آلاف و500 جنيه يزيد مرتبها إلى 11 ألف جنيه.
  • الدرجة العالية بدلا 8500 آلاف جنيه يزيد مرتبها إلى  9000 جنيه.
  • درجة المدير العام  بدلا 7500 جنيهًا يزيد مرتبها إلى  8000 جنيهًا.
  • الدرجة الثانية بدلا عن 5500 يزيد مرتبها إلى  6000 جنيهًا.
  • الدرجة الثالثة بدلا من 5000 جنيهًا يزيد مرتبها إلى  5500 جنيهًا.
  • الدرجة الرابعة بدلًا من 4500 يزيد مرتبها إلى  5000 جنيهًا.
  • الدرجة الخامسة بدلا من 4000 جنيهًا يزيد مرتبها إلى  4500 جنيهًا.
  • الدرجة السادسة  بدلا من 3500 جنيهًا يزيد مرتبها إلى  4000 جنيهًا.

كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

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موعد زيادة معاشات المحامين إلى 4 آلاف جنيه

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بدأت اليوم.. مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 ومناطق الصرف

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