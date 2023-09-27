الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتاخد كام؟

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع بدء شهر أكتوبر شغل أذهان العاملين في المؤسسات والهيئات معرفة موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة عبر جوج، ويترقب موظفي الدولة صرف المرتبات عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات، وذلك من أجل مواجهة التضخم، ومن أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة 

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة. 

أعلن الدكتور محمد معيط، بصفته وزير المالية، أنه سوف يتم إحالة حوافز وزيادة المرتبات والعمل على زيادة المعاشات لعام 2023، إلى مجلس النواب المنعقد بشهر أكتوبر 2023 المقبل، وعلى أن سيكون استحقاق هذه الحزم، وذلك اعتبارًا من راتب أكتوبر.

وأضاف أنه من الجدير أن يعود مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول في شهر أكتوبر المقبل وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن الجدير أن تكون تلك الزيادات على رأس أولويات البرلمان، ومن المتوقع أن تناقش مباشرة بعد تشكيل اللجان النوعية الجديدة.

الزيادات المقررة في المرتبات

من المقرر زيادة علاوة المعيشة الاستثنائية إلى مبلغ 600 بلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي تكون بنسبة 25%، وذلك من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه.

وأيضا يكون من المقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

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اعرف مرتبك هيبقى كام بعد الزيادة

  • الدرجة السادسة تكون من 3500 إلى 4 آلاف جنيه.
  • الدرجة الخامسة تكون من 4 آلاف إلى 4500 جنيه.
  • الدرجة الرابعة تكون من 4500 إلى 5 آلاف جنيه.
  • الدرجة الثالثة تكون من 5 آلاف إلى 5500 جنيه.
  • الدرجة الثانية تكون من 5500 إلى 6 آلاف جنيه.
  • الدرجة الأولى تكون من 6500 إلى 7 آلاف جنيه.
  • درجة المدير العام تكون من 7 آلاف إلى 7500 جنيه.
  • الدرجة العالية تكون من مبلغ 8500 إلى قيمة 9 آلاف جنيه.
  • الدرجة الممتازة من مبلغ 10.500 جنيه إلى قيمة 11 ألفًا.
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