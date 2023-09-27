موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتاخد كام؟

مع بدء شهر أكتوبر شغل أذهان العاملين في المؤسسات والهيئات معرفة موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة عبر جوج، ويترقب موظفي الدولة صرف المرتبات عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات، وذلك من أجل مواجهة التضخم، ومن أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة.

أعلن الدكتور محمد معيط، بصفته وزير المالية، أنه سوف يتم إحالة حوافز وزيادة المرتبات والعمل على زيادة المعاشات لعام 2023، إلى مجلس النواب المنعقد بشهر أكتوبر 2023 المقبل، وعلى أن سيكون استحقاق هذه الحزم، وذلك اعتبارًا من راتب أكتوبر.

وأضاف أنه من الجدير أن يعود مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول في شهر أكتوبر المقبل وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن الجدير أن تكون تلك الزيادات على رأس أولويات البرلمان، ومن المتوقع أن تناقش مباشرة بعد تشكيل اللجان النوعية الجديدة.

الزيادات المقررة في المرتبات

من المقرر زيادة علاوة المعيشة الاستثنائية إلى مبلغ 600 بلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي تكون بنسبة 25%، وذلك من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه.

وأيضا يكون من المقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

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