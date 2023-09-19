الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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مصر

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة في سبتمبر 2023 ومراحل تطوره

جريدة الدستور

أعلنت وزارة المالية جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة في المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، على هامش زيارته لمحافظة بني سويف، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

وأوضحت المالية، أنه من المقرر بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بداية من شهر أكتوبر المقبل.

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وفي هذا الصدد، ننشر جدول مرتبات العاملين بالدولة المقرر تطبيقه بداية من صرف مرتبات أكتوبر 2023.

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى الجديد بعد الزيادةالحد الأدنى قبل الزيادة
الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة4000 جنيه3500 جنيه
الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة4500 جنيه4000 جنيه
الحد الأدنى للأجور للدرجة الرابعة5000 جنيه4500 جنيه
الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة5500 جنيه5000 جنيه
الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية6000 جنيه5500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى7000 جنيه6500 جنيه
الحد الأدنى للأجور لدرجة مدير عام7500 جنيه7000 جنيه
الحد الأدنى للأجور للدرجة العليا 9000 جنيه8500 جنيه
الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة11 ألف جنيه10500 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل زيادة الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه

وشهد الحد الأدنى للأجور 7 مراحل للزيادة من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، على النحو التالي:

مراحل زيادة الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة بعد الزيادة
المرحلة الأولى في عام 201712001400 جنيه
المرحلة الثانية في عام 20191400 جنيه2000 جنيه
المرحلة الثالثة في مارس عام 20212000 جنيها2400 جنيه
المرحلة الرابعة في أبريل 20222400 جنيه2700 جنيه
المرحلة الخامسة أكتوبر 20222700 جنيه3000 جنيها
المرحلة السادسة في مارس 20233000 جنيها3500 جنيه
المرحلة السابعة فى سبتمبر 20233500 جنيه4000 جنيها

 

 

 

 

 

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