جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة في سبتمبر 2023 ومراحل تطوره

أعلنت وزارة المالية جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة في المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، على هامش زيارته لمحافظة بني سويف، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

وأوضحت المالية، أنه من المقرر بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وفي هذا الصدد، ننشر جدول مرتبات العاملين بالدولة المقرر تطبيقه بداية من صرف مرتبات أكتوبر 2023.

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى الجديد بعد الزيادة الحد الأدنى قبل الزيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 4000 جنيه 3500 جنيه الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة 4500 جنيه 4000 جنيه الحد الأدنى للأجور للدرجة الرابعة 5000 جنيه 4500 جنيه الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة 5500 جنيه 5000 جنيه الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية 6000 جنيه 5500 جنيه. الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى 7000 جنيه 6500 جنيه الحد الأدنى للأجور لدرجة مدير عام 7500 جنيه 7000 جنيه الحد الأدنى للأجور للدرجة العليا 9000 جنيه 8500 جنيه الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة 11 ألف جنيه 10500 جنيه

مراحل زيادة الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه

وشهد الحد الأدنى للأجور 7 مراحل للزيادة من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، على النحو التالي: