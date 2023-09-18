عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

تصدر موعد تطبيق جدول الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الحكومي بعد الزيادة الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بني سويف، قائمة مؤشرات موقع البحث “جوجل”.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم استحقاق الحزمة الجديدة من الزيادات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 60 مليار جنيه.

جدول الحد الأدني للأجور الجديد سبتمبر 2023

ومن المتوقع تعديل جدول مرتبات العاملين بالدولة، ليصبح الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية على النحو التالي:

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الحد الأدني لأجور عاملي الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الحد الأدني لأجور عاملي الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الحد الأدني لأجور عاملي الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

الحد الأدني لأجور عاملي الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الحد الأدني لأجور عاملي الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

الحد الأدني لأجور العاملين على درجة مدير عام 7000 جنيه.

الحد الأدني لأجور العاملين على الدرجة العليا 8000 جنيه.

الحد الأدني لأجور العاملين على الدرجة الممتازة 10000 جنيه.

مراحل زيادة الحد الأدنى للأجور

شهد الحد الأدنى للأجور 7 مراحل للزيادة من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، على النحو التالي:

1- زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 .

2- زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه.

3- الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه.

4- الزيادة الرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه

5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها.

6- الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه.

7- الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للاجور لـ 4000 جنيها.