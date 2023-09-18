"موازنة البرلمان": لا علاقة بين زيادة الأجور وتحرير سعر الصرف

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم وجود علاقة بين قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته محافظة بنى سويف وتحرير سعر صرف الجنيه.

وأضاف "عمر" في تصريح لـ"الدستور" أن الرئيس يعلن عن حزمة الحماية الاجتماعية كل فترة لمواجهة التضخم، مضيفًا أن الحزمة الأخيرة شملت الفئات الأكثر احتياجًا، حيث رُفع الحد الأدنى لمرتبات موظفي الدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، وكذلك المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة وتكافل وكرامة، كما تم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه.

جزء من قرارات الرئيس سيتم ترجمتها إلى قوانين

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن جزءًا من قرارات الرئيس السيسي ستترجم إلى قوانين سيصدرها المجلس خلال انعقاد الدور الرابع، مشيرًا إلى أنها أصابت الهدف في هذا التوقيت الذي وصل التضخم فيه إلى أعلى مستوياته.

وشدد على أن الزيادات التي أعلن عنها الرئيس السيسي هي إحدى سبل مواجهة التضخم، ولا علاقة لهذه القرارات بتحريك سعر صرف الجنيه.