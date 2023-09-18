الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"موازنة البرلمان": لا علاقة بين زيادة الأجور وتحرير سعر الصرف

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم وجود علاقة بين قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته محافظة بنى سويف وتحرير سعر صرف الجنيه.

وأضاف "عمر" في تصريح لـ"الدستور" أن الرئيس يعلن عن حزمة الحماية الاجتماعية كل فترة لمواجهة التضخم، مضيفًا أن الحزمة الأخيرة شملت الفئات الأكثر احتياجًا، حيث رُفع الحد الأدنى لمرتبات موظفي الدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، وكذلك المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة وتكافل وكرامة، كما تم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه.

 

جزء من قرارات الرئيس سيتم ترجمتها إلى قوانين

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن جزءًا من قرارات الرئيس السيسي ستترجم إلى قوانين سيصدرها المجلس خلال انعقاد الدور الرابع، مشيرًا إلى أنها أصابت الهدف في هذا التوقيت الذي وصل التضخم فيه إلى أعلى مستوياته.

وشدد على أن الزيادات التي أعلن عنها الرئيس السيسي هي إحدى سبل مواجهة التضخم، ولا علاقة لهذه القرارات بتحريك سعر صرف الجنيه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية الاجتماعية مجلس النواب الخطة والموازنة تحريك سعر الصرف تعويم الجنيه الهيئات الاقتصادية الجهاز الإداري البنك الزراعي

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