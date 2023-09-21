بعد زيادة المرتبات والمعاشات.. بكرى يطالب بتقديم هؤلاء للمحاكمة العسكرية

ناشد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جشع التجار.

وقال خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الأسعار زادت تاني بمجرد أن تم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات".

بكري: الرئيس السيسي يسمع أصوات الناس جيدا

وتابع: "ليه البصل يوصل 30 جنيه هو كان تفاح؟!، والطماطم وصلت 25 جنيه؟، موجهًا بضرورة وجود آلية لمواجهة التجار المستغلين ولابد من وجود مفتشين للتموين.

وواصل "أنه لابد أن يتم تقديم التجار المستغلين للأزمات الذين يرفعون الأسعار دون سبب للمحاكمة العسكرية".

ووجه بكري رسالة إلى الرئيس السيسي: "الناس عتبانة على الأسعار، الناس تعبت وانا مدرك إنك تسمع أصوات الناس، ولكن الإجراءات العملية في الشارع بتقول إنه مفيش حاجة بتتعمل".