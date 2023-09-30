موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. جدول الحد الأدنى للأجور عقب الزيادة

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحطى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية منذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة قرارات من شأنها ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين أبرزها رفع الحد الأدني للأجور إلى 4000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة وزيادة رواتب موظفي الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

أكد الكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 حيث تستمر لمدة 5 أيام وفقا لجدول زمني من شأنه تخفيف الزحام حول ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.

ويتم صرف متأخرات ومستحقات الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة بخلاف المرتبات خلال الفترة من يوم 7-11 أكتوبر 2023 على أن تبدأ صرف مستحقات العالمين بماكينات الصرف الآلي للبنوك atm طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول الحد الأدنى للأجور أكتوبر 2023 عقب الزيادة

وفقا للزيادات الجديد التي تم الإعلان عنها فإن مرتبات موظفي الدولة خلال شهر أكتوبر 2023 كما يلي:-

الحد الادني للأجور لموظفي الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلا من 4000 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلا من 4500 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلا من 5000 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلا من 5500 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلا من 6000 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي درجة المدير العام 7000 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة العليا 8000 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الممتازة 10000 جنيه.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

يمكن صرف معاشات شهر أكتوبر خلال الفترة من يوم 1-6 أكتوبر المقبل وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلانه من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حيث تم بالفعل تحويل أموال المعاشات في كافة منافذ الصرف بجميع المحافظات.

اقرأ أيضا