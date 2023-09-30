عاجل.. 1 أكتوبر.. مواعيد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

مع انتهاء شهر سبتمبر يحرص المواطنون المستفيدون من المعاشات، على معرفة مواعيد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 عبر “جوجل"، حيث تصدرت أذهان الكثير من المواطنين المستحقين عن ميعاد صرف المعاشات، لشراء احتياجاتهم وخاصة مع دخول المدارس والجامعات.

مواعيد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير مواعيد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ما موعد صرف معاش أكتوبر؟

مع قرب بداية الشهر الجديد، يبدأ أصحاب المعاشات بالسؤال عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023، فيما حددت التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023، على أن يتسلم أصحاب المعاشات المبالغ المستحقة لهم بداية من يوم الأحد الموافق 1-10-2023 على أن يتم صرف المعاش من العديد من الأماكن، حيث سعت التأمينات لتجنب الزحام بين المواطنين.

ومن المقرر صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، تبدأ يوم الأحد الموافق 1 من أكتوبر 2023 وتستمر حتى 6 أكتوبر.

ويتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 وتكون من خلال المنافذ البريدية المنتشرة في جميع المحافظات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك، وذلك بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعية، وجاء ذلك حرصًا على السلامة للمواطنين وتجنب الازدحام.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وتصرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 وتكون على 6 أيام، بداية من يوم الأحد الموافق 1 من أكتوبر 2023 وستستمر إلى يوم 6 من أكتوبر 2023، طبق الفئات المجتمعية، في الأماكن التي قامت بتحديدها التامينات الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبريد والبنوك.

فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية تكون للهواتف المحمولة.

وجميع منافذ شركة فوري.

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خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيم معاشات شهر أكتوبر 2023 عبر اتباع الخطوات التالية من خلال الموقع الإلكتروني.

1- الدخول على الموقع الإلكتروني في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، من هنا.

2- تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم.

3- ادخل كلمة المرور.

4- ثم اضغط على الاستعلام عن قيمة المعاش.

5- انتظر ثوانً بسيطة لكي يظهر لك قيمة معاشك.