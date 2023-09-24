الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وصرف الزيادات الجديدة

صرف معاشات
صرف معاشات

يحدد صندوق التأمينات موعد صرف معاشات شهر أكتوبر للمستفيدين من صرف المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن، وذلك في الموعد المحدد لصرف المعاشات ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023 للمستفيدين منه.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

من المقرر وفق صندوق التأمينات الاجتماعية  أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر 2023، وتستمر صرف معاشات شهر أكتوبر ليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2023.

وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، والذي يُصرف المعاش للمستفيدين البالغ عددهم حوالي نحو 11 مليون مواطن مطلع كل شهر.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، البنوك والمحافظ الإلكترونية، الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

وتوفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات للتواصل مع المواطنين، وذلك من أجل الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات، وحل أي مشاكل قد تواجههم، ومنها عن طريق الخط الساخن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: 16522 أو موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف الزيادة الجديدة لـ المعاشات ومنحة تكافل وكرامة 2023

موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات 2023.. ورابط الاستعلام عنها

 

موعد صرف المعاشات بالزيادات  

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات 300 جنيه على أن يتم صرفها بداية من أكتوبر المقبل، وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض إن  صرف المعاشات بالزيادات سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر، حيث قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة الـ300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، وسيستفيد منها 11.1 مليون مستفيد.

بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى.

وهذه الزيادة للمعاشات ستكون الثانية خلال العام الجاري حيث تم زيادة المعاشات في أبريل الماضي 300 جنيه. 

txt

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

صرف معاش شهر أكتوبر صرف المعاشات بالزيادات صندوق التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات مواعيد صرف المعاشات موعد صرف معاشات شهر اكتوبر 2023

الأكثر قراءة

الرى: فشل مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

شروط الإسكان الاجتماعي 2023/2024| ما هي المستندات المطلوبة؟

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟