موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وصرف الزيادات الجديدة

يحدد صندوق التأمينات موعد صرف معاشات شهر أكتوبر للمستفيدين من صرف المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن، وذلك في الموعد المحدد لصرف المعاشات ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023 للمستفيدين منه.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

من المقرر وفق صندوق التأمينات الاجتماعية أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر 2023، وتستمر صرف معاشات شهر أكتوبر ليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2023.

وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، والذي يُصرف المعاش للمستفيدين البالغ عددهم حوالي نحو 11 مليون مواطن مطلع كل شهر.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، البنوك والمحافظ الإلكترونية، الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

وتوفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات للتواصل مع المواطنين، وذلك من أجل الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات، وحل أي مشاكل قد تواجههم، ومنها عن طريق الخط الساخن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: 16522 أو موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف المعاشات بالزيادات

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات 300 جنيه على أن يتم صرفها بداية من أكتوبر المقبل، وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض إن صرف المعاشات بالزيادات سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر، حيث قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة الـ300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، وسيستفيد منها 11.1 مليون مستفيد.

بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى.

وهذه الزيادة للمعاشات ستكون الثانية خلال العام الجاري حيث تم زيادة المعاشات في أبريل الماضي 300 جنيه.