بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

يبحث كثير من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد صرف المرتبات والمعاشات المقبلة، والمقرر أن تشهد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث الشهير "جوجل" عبر الإنترنت عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، بالتزامن مع بدء صرف مرتبات الشهر الحالي.

وفي هذا التقرير يرصد "الدستور" كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023، والتي من المتوقع أن تبدأ يوم الاربعاء 25 أكتوبر المقبل وفق الإجراءات المتبعة من وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 اعتبار من يوم الاربعاء 25 أكتوبر حتى يوم الإثنين الموافق 30 اكتوبر لتكون ايام 25 و 26 و28 و 29 و30 أكتوبر المقبل.

كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 اكتوبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

كانت وزارة المالية قد قامت بصرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري بداية من الخميس الماضي 21 سبتمبر 2023 ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر 2023، على مدار 5 أيام، لتخفيف الازدحام وتكدس الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم استحقاق الحزمة الجديدة من الزيادات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 60 مليار جنيه.

جدول الحد الأدني للأجور الجديد اكتوبر 2023

ومن المتوقع تعديل جدول مرتبات العاملين بالدولة، ليصبح الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية على النحو التالي: