بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
يبحث كثير من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد صرف المرتبات والمعاشات المقبلة، والمقرر أن تشهد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث الشهير "جوجل" عبر الإنترنت عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، بالتزامن مع بدء صرف مرتبات الشهر الحالي.
وفي هذا التقرير يرصد "الدستور" كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023، والتي من المتوقع أن تبدأ يوم الاربعاء 25 أكتوبر المقبل وفق الإجراءات المتبعة من وزارة المالية.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
وتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 اعتبار من يوم الاربعاء 25 أكتوبر حتى يوم الإثنين الموافق 30 اكتوبر لتكون ايام 25 و 26 و28 و 29 و30 أكتوبر المقبل.
كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 اكتوبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
كانت وزارة المالية قد قامت بصرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري بداية من الخميس الماضي 21 سبتمبر 2023 ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر 2023، على مدار 5 أيام، لتخفيف الازدحام وتكدس الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
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أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.
وأوضح وزير المالية، أنه سيتم استحقاق الحزمة الجديدة من الزيادات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 60 مليار جنيه.
جدول الحد الأدني للأجور الجديد اكتوبر 2023
ومن المتوقع تعديل جدول مرتبات العاملين بالدولة، ليصبح الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية على النحو التالي:
- الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
- الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.
- الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.
- الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه
- الحد الأدني لأجور عمال الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.
- الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
- الحد الأدنى لأجور العاملين على درجة مدير عام 7000 جنيه.
- الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة العليا 8000 جنيه.
- الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة الممتازة 10000 جنيه.