موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وقيمة الزيادة الجديدة

زادت عمليات البحث على موقع البحث العالمي جوجل عبر الانترنت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، و جدول مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر2023 ، اعتبار من اليوم الخميس 21 سبتمبر، بعد قيام وزارة المالية بتبكير موعد الصرف 3 أيام بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس المقبل 28 سبتمبر، بهدف التيسير على المواطنين لشراء مستلزمات المدارس والمولد قبل بدء المدارس يوم السبت 30 سبتمبر المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور”، بالتفاصيل والمعلومات الكاملة، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول صرف المرتبات بعد الزيادة.

وأعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 اعتبار من اليوم الخميس 21 سبتمبر، بعد تبكير موعد صرف المرتبات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الموافق الخميس 28 سبتمبر ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم استحقاق الحزمة الجديدة من الزيادات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 60 مليار جنيه.

جدول الحد الأدني للأجور الجديد سبتمبر 2023

ومن المتوقع تعديل جدول مرتبات العاملين بالدولة، ليصبح الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية على النحو التالي: