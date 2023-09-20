الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وقيمة الزيادة الجديدة

مرتبات
مرتبات

زادت عمليات البحث على موقع البحث العالمي جوجل عبر الانترنت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، و جدول مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر2023 ، اعتبار من اليوم الخميس 21 سبتمبر، بعد قيام وزارة المالية بتبكير موعد الصرف 3 أيام بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس المقبل 28 سبتمبر، بهدف التيسير على المواطنين لشراء مستلزمات المدارس والمولد قبل بدء المدارس يوم السبت 30 سبتمبر المقبل.

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موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور”، بالتفاصيل والمعلومات الكاملة، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول صرف المرتبات بعد الزيادة.

وأعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 اعتبار من اليوم  الخميس 21 سبتمبر، بعد تبكير موعد صرف المرتبات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الموافق الخميس 28 سبتمبر ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم استحقاق الحزمة الجديدة من الزيادات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 60 مليار جنيه.

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

جدول الحد الأدني للأجور الجديد سبتمبر 2023

ومن المتوقع تعديل جدول مرتبات العاملين بالدولة، ليصبح الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية على النحو التالي:

  • الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
  • الحد الأدنى لأجور عاملي الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.
  • الحد الأدنى لأجور عمالي الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.
  • الحد الأدنى لأجور عاملي الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه
  • الحد الأدني لأجور عاملي الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.
  • الحد الأدنى لأجور عاملي الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
  • الحد الأدنى لأجور العاملين على درجة مدير عام 7000 جنيه.
  • الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة العليا 8000 جنيه.
  • الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة الممتازة 10000 جنيه.
تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر صرف مرتبات شهر سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 جدول مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة جدول الحد الأدني للأجور الجديد سبتمبر 2023

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