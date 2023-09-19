عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

يبدأ بعد غدٍ الخميس صرف رواتب العاملين بالدولة وما فى حكمها عن شهر سبتمبر 2023، على أن تستمر أعمال صرف المرتبات خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر الجارى، لكافة الجهات الحكومية من دواوين وزارات ومحافظات والجهات التابعة لها.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023



ويتم الصرف عبر ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية تيسيرًا على العاملين بالدولة والجهات الإدارية بالدولة، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة، وعجلت وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 عن الشهرين السابقين، حيث صرفت مرتبات شهر أغسطس يوم 24 من الشهر، ومرتبات شهر يوليو يوم 23 من الشهر.



الزيادة الجديدة في الأجور

وتبدأ الجهات الإدارية بتعديل قيم أجور العاملين لديها فى ضوء الزيادة المقررة مؤخرًا، وفقًا للحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار حزمة حماية اجتماعية موجهة للموظفين وأصحاب المعاشات ومستحقى الدعم بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه.

وتشمل الاستعدادات تعديل قيم الحد الأدنى لأجر كل درجة وظيفية بقيمة لا تقل عن 500 جنيه، يضاف إليها 300 جنيه زيادة فى قيمة علاوة غلاء المعيشة لكل موظف أيًا كانت درجته الوظيفية، ليصبح إجمالى الزيادة التى يتقضاها الموظف 800 جنيه بحد أدنى بعد إضافة العلاوة الاستثنائية.

تزايد قيمة الزيادة المقررة فى أجور العاملين بالدولة لأصحاب الدرجات الوظيفية الأعلى فى قمة الهرم الوظيفى مقارنة بغيرهم من صغار الموظفين حديثى التعيين، حيث تتدرج الحدود الدنيا لأجور العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية من 4000 جنيه لنحو 11 ألف جنيه من الدرجة السادسة للدرجة الممتازة.

ومن ناحية أخرى، الجهات الحكومية تفعيل نظام إلزامى جديد يفرض على كل موظف بتقديم طلب قبل خروجه على المعاش بثلاثة أشهر موضحًا به رقم حسابه البنكي أو رقم بطاقته الشخصية لإضافة أى مستحقات له لدى الجهة ولم يكن متاح صرفه حين وجوده على رأس العمل.