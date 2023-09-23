موعد صرف الزيادة الجديدة لـ المعاشات ومنحة تكافل وكرامة 2023

موعد صرف الزيادة الجديدة لـ المعاشات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب قرارات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بشأن زيادة معاشات ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لمواجهة أعباء المعيشية للأسر المصرية الناجمة عن الركود الاقتصادي.

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المعاشات

يترقب المتعاقدون عن العمل بلوغ سن الـ 60 موعد صرف الزيادة الجديدة فى المعاشات اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث تنتظر الزيادة العرض على مجلس النواب لإقرار القانون قبل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الصادر بشأنها ومن المتوقع أن تكون الزيادة بأثر رجعي في شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن عدد المواطنين المستفيدين من زيادة المعاشات الاستثنائية نحو 11 مليون مواطن من المستحقين أو المستفيدين من المعاش في كافة محافظات الجمهورية بتكلفة سنوية بلغت نحو 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، حيث تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا.

زيادة معاش برنامج تكافل وكرامة 2023

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة معاش برنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا في كافة قرى ونجوع الجمهورية والذي يهدف إلى توفير حياة كريمة لهم بنسبة 15% بتكلفة سنوية 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك يكون المنحة المالية الشهرية قد زادت بنسبة 40% منذ شهر أبريل 2024.

يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط قد صرح بأنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في أول الشهر المقبل على أن يكون الاستحقاق اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منافذ صرف أصحاب المعاشات ممن بلغوا سن الـ 60 أو برنامجى تكافل وكرامة في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

منافذ البريد المصري.

الهواتف المحمولة.

بنك ناصر الاجتماعي.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ فوري.

كارت ميزة.

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موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023