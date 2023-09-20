بعد قراراته الأخيرة.. مواطن:"أصحاب المعاشات معاك ياريس" (فيديو)

فوجئ قطاع كبير من المصريين بالقرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات،. والتي أعلنها خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتتوالى عبارات ورسائل الشكر من المواطنين للرئيس علي تلك القرارات التي توكد على انحيازه الكامل لمحدودي الدخل.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

محمود عبدالله السروجي وشهرته الحاج ماجد، موظف علي المعاش، قال لـ"الدستور": " سعدت جداً بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي أثلجت صدورنا جميعاً، وجعلتنا نشعر بتقدير الدولة لنا كأصحاب معاشات، بصراحة أتمني أقابل الرئيس واسلم عليه واشكره علي قراراته الأخيرة، وعلي إنجازاته اللي عايشينها ولمسينها في كل مكان بنروحه.

وتابع: “عايز أقوله إن زيارتك لمحافظة بني سويف وحجم الاستقبال والترحاب، أمر طبيعي لرجل ضحي بالكثير من أجل انقاذ مصر”.

وأكمل: “لو قمت بزيارة أي محافظة هتشوف بنفسك حب الناس ومشاعرهم الحقيقية التي لا تقل عن مشاعر أهالي بني سويف”.

وأضاف: “أتمني أن يترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة، حتي نستكمل مشوار الانجازات والمشروعات العملاقة، واتمني صوتي يوصله.. كل اصحاب المعاشات معاك وفي ضهرك ياريس”.

إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وضمن إنجازات الرئيس السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.