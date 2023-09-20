المصريون بالخارج يدعمون ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة: قدّم الكثير للوطن

طالب مصريون مقيمون في أوروبا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال مسيرة التنمية والترشح لفترة رئاسية جديدة، لافتيت إلى إطلاق حملة لدعم وتأيد الرئيس السيسي، لما قدمه للبلد خلال الفترة الماضية، ومسيرة التنمية والمشروعات القومية التي تتم في كل ربوع مصر، وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير القرى "حياة كريمة"، ومشروع التأمين الصحي الشامل، وغيرها.



علاء ثابت: سنثبت للعالم وقوفنا مع الدولة

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن المصريين بالخارج وخاصة في ألمانيا في انتظار الانتخابات الرئاسية، ليثبتوا للعالم وقوفهم مع الدولة ودعمهم المطلق لها.

وأضاف "ثابت" لـ"الدستور"، أن عدد اللجان المعلن عنها لإدلاء المصريين بالخارج لأصواتهم في الانتخابات الرئاسية محدود للغاية، ويمثل عائقًا كبيرًا في نسبة المشاركة.

ولفت إلى أن الكيانات المصرية بالخارج على استعداد تام لتوفير أماكن يشرف عليها موظفو الدولة المصرية من السفارات والبعثات الدبلوماسية؛ من أجل زيادة عدد اللجان في المدن المختلفة.

وطالب رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، بزيادة أيام التصويت على أن يكون من بينها يومي السبت والأحد في الدول الغربية، حيث إنهما يومي عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما سيكون مناسبًا للسفر إلى المقارات الانتخابية.



بهجت العبيدي: نطالب بزيادة عدد اللجان في الانتخابات الرئاسية

وفي ذات السياق، إشار بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إلى أن هناك استحقاقًا دستوريًا مهمًا على الأبواب، وأن المصريين بالخارج ينتظرون المشاركة التي منحها الدستور لهم في هذا الاستحقاق، وهو الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بهجت العبيدي، لـ"الدستور": أن المصريين بالخارج مهتمون بشكل كبير بهذا الحدث المصري الأهم، والذي سيحدد بشكل كبير وجه الدولة في استمرار جهودها الكبيرة للحاق بركب العالم المتقدم، وهو ما نؤمن أن الشعب كله يسعى إليه وسيعمل على تحقيقه، من خلال إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بزيادة عدد اللجان المقررة لأبناء الجاليات المصرية، والتي تم تحديدها بعدد 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في 122 دولة.

ولفت إلى أن ذلك يمثل عبئًا كبيرًا على الغالبية الساحقة من أبناء مصر في الخارج، حيث إن هذا العدد من اللجان لا يتناسب مطلقًا مع عدد المصريين في الخارج الذي يتجاوز 12 مليون مصري، مشيرًا إلى أن هناك جاليات مصرية منتشرة في عديد المدن والمقاطعات والولايات في مدن إقامتهم في الدول المختلفة، وهو ما يجعل الوصول لهذه الغالبية إلى العاصمة التي يكون بها مقر البعثة الدبلوماسية من الصعوبة بمكان، حيث سيكون على بعض المواطنين السفر لأكثر من ألف كم لكي يستطيع الإدلاء بصوته.

واقترح "العبيدي"، أن يتم اللجوء للتصويت الإلكتروني خاصة بعد تلك الطفرة الهائلة في التكنولوجيا، على أن يقوم المواطن بإرسال التصويت الخاص به عن طريق البريد إلى مقار اللجنة في الدولة المقيم بها، لافتًا إلى التجربة التي تمت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في عامي 2014 و2015.



المصريون بالسويد يدشنون حملة مواطن لدعم مصر

وأعلن المصريون بالسويد تدشين حملة مواطن لدعم مصر، وذلك بالتزامن مع قرب الاستحقاق الدستوري الأهم وهو عقد الانتخابات الرئاسية التي يحرص المصريون في الخارج المشاركة فيها.

وقال مدحت شنودة جاد الرب شنودة، رئيس بيت المصريين في السويد، إن المصريين بالسويد بكل فئاتهم وطوائفهم يقفون صفًا واحدًا مع الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية.



وأضاف "شنودة" لـ"الدستور": من أجل دعم مصر أطلقنا حملة مواطن لدعم مصر، وأننا نعلن دعمنا المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها بكل قوة وعزيمة واستطاع أن يعبر بمصر من أزمات محلية وعالمية يدركها كل من له عينان.

وأضاف رئيس بيت المصريين في السويد: أن أبناء الجالية المصرية بالسويد يدركون أهمية المرحلة، ولذلك فإنهم يعلنون دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك الربان القادر على استكمال المسيرة البناء والتنمية وقيادة البلاد لتحقيق آمال شعبنا المصري.

الجالية المصرية بإنجلترا تدشن حملة مواطن لدعم مصر



دشنت الجالية المصرية بإنجلترا حملة مواطن لدعم مصر، وذلك بمناسبة قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية، والتي يحرص المصريون في الخارج على المشاركة الفعالة فيها.

وقال مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن: حرصنا على تدشين حملة مواطن لدعم مصر، وذلك لبث الروح الوطنية في نفوس أبناء الجالية المصرية في بريطانيا العظمى.

وأضاف عمدة المصريين بإنجلترا: إن تدشيننا لحملة مواطن لدعم مصر إنما يأتي حرصًا منا على الحفاظ على الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي من ناحية واستكمالًا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا.

وطالب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن المواطنين المصريين بالخارج جميعا بضرورة الحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن حملة مواطن لدعم مصر سوف تقوم بفعاليات مختلفة في الفترة المقبلة للتذكير بإنجازات السيد الرئيس والتي لا تخفى على أحد، وذلك من خلال الندوات المختلفة والنشرات المتعددة.

ونوه بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر، وذلك لما يمر به العالم من أحداث وما تمر به المنطقة كذلك، هذا الذي هو في حاجة إلى قائد محنك يستطيع أن يعبر بالبلاد والمنطقة إلى بر الأمان هذا الذي يتحقق في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور وائل عبدالقادر، رئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية، أن الاستحقاق الدستوري الأهم للمصريين بالخارج والداخل على حد السواء هو الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ نظرًا لما تمر به مصر والمنطقة والعالم من أحداث جسام.

وطالب "عبدالقادر" بالتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن إيطاليا والتي بها العدد الأكبر من أبناء الجالية المصرية في أوروبا جميعًا في حاجة إلى عدة لجان لكي يتمكن المواطنون من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

ومن سويسرا قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف، إن المصريين في سويسرا في انتظار الانتخابات الرئاسية لكي يعلنوا للعالم أجمع وللمصريين بالداخل دعمهم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يحققه من نجاحات يشهد بها القاصي والداني.

وأشار إلى ضرورة الاتعانة في اللجان الرئيسية في في دول العالم المختلفة، بالجمعيات الأهلية المصرية في الخارج، وذلك للتيسير على الناخبين.