الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رجال الأعمال المصريون بالكويت: مصر قامت بمجهود كبير جدًا فى تحسين مناخ الاستثمار

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أعرب رجال الأعمال المصريون بالكويت عن تقديرهم لاهتمام وزارة الهجرة بالمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، مؤكدين أن الدولة قامت بمجهود كبير جدًا في تحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بنية تحتية قوية تساعد على جذب المزيد من الاستثمار وهذا دور القطاع الخاص.

وقالوا إنهم بدأوا التنسيق والنقاش فيما بينهم حول قطاعات الاستثمار المختلفة المتاحة بالنسبة للشركة، لافتين إلى أنه فور الانتهاء من وضع التصور الأولي والاتفاق عليه، سيتم الترويج للشركة بين الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدين أنها ستلقى قبولا كبيرا وصدى واسعا لديهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته السفيرة سها جندى مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ"شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، وعدد من رجال الأعمال المصريين المصريين بدولة الكويت. 

إعداد خطط عمل ووضع استراتيجية للتحرك

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إعداد خطط عمل ووضع استراتيجية للتحرك في المجالات التي تم الاتفاق على بدء العمل بها خلال المرحلة الأولى من إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج واطلاع الوزيرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع في رفعها إلى الجهات المعنية في الدولة، حيث أشارت إلى أن المجلس التأسيسي للشركة يضم خبرات متميزة، وسيتم طرح الشركة للاكتتاب أمام المهتمين بالاستثمار من المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء الأسهم، وكذلك إطلاق صندوق استثماري تابع للشركة لاستقطاب كبار المستثمرين في مختلف المجالات.

فيما أكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة شركات «مصنع الأمل للطباعة» و«البارز للصناعة» و«المصرية لنماذج المعلومات»، عن أن تعاون السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة مع المصريين في الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام تأسيس الشركة، مشيرا إلى زيارتها الأخيرة لأحد المعارض الصناعية ولقائها عددا من المستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر خاصة بعد تطوير البنية التحتية فيها بشكل عظيم، كما اقترح عمل معرض دائم للمصانع المصرية على مدار العام.

مصر تمتلك سوقًا واعدة

من ناحيته، قال الخبير المصرفي وائل حسن إن مصر سوق واعدة وتمتلك مقومات متميزة للمنافسة عالميًا، موضحًا أن لدينا أيدي عاملة متميزة، وموارد جيدة يمكن الاستثمار فيها وتعظيم مواردنا من العملة الصعبة، بجانب توفير فرص العمل للشباب، مثمنا ما يحدث في مصر من تطوير للبنية التحتية خلال العقد الأخير، ما يعد أحد أهد أدوات جذب الاستثمارات، بجانب تكلفة الخامات التي تعد ضمن الأرخص عالميًا.

وفي نفس السياق، توجه السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بدولة الكويت، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة على جهودها في رعاية المصريين بالخارج، وكل مبادراتها المثمرة وبالأخص مبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي لاقت صدى إيجابيًا واسعًا لدى الجاليات المصرية حول العالم، مبديًا إعجابه بفكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، ومتوقعا أنها ستجذب استثمارات كبيرة بمشاركة أبناء الوطن.

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