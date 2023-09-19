الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن أسوانى: إنجازات الرئيس السيسى أمّنت حياتنا وأولادنا (فيديو)

المواطن الأسوانى
المواطن الأسوانى

مع بداية إنشاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لم يكن المواطنون لديهم أي توقع أنها ستحقق مطالبهم واحتياجاتهم  على أرض الواقع بهذا الشكل السريع، وأن حياتهم ستتغير للأفضل وتتحول إلى حياة آدمية وجميلة، ولكنهم حاليًا يرصدون الإنجازات بأنفسهم وأصبحوا على ثقة كاملة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير على خطى ثابتة لتحسين حياة المواطن المصري. 

دعم الأهالى لرئيس الجمهورية وإنجازاته 

وترصد "الدستور" آراء المواطنين حول المشروعات ودعمهم للإنجازات التي تشهدها جميع قرى محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وقال خالد محمود عبدالباسط، عمره 53 سنة، أحد أهالي قرية الكفور، ضمن القرى التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كوم أمبو فى أسوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية له إنجازات كبيرة جدًا وتحديدًا داخل القرى، حيث إنه بعد دخول مبادرة حياة كريمة أسهمت في إنشاء مشروع الصرف الصحي الذي يعد طفرة هائلة، نظرًا لما كان يعاني الأهالي من انعدامه منذ نشأتهم، ووجوده كان بمثابة حلم وتحقق في الواقع، قائلاً "مشروع الصرف الصحي هيشتغل في عام ٢٠٢٤ في القرى وده إنجاز كبير".

إنجازات مبادرة حياة كريمة 

وأضاف عبدالباسط في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ضمن إنجازات مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعات الكهرباء، وحاليًا أصبحت جميع أسلاك أعمدة الكهرباء في الشوارع مغطاة بالكامل، حيث إنه في الماضي كانت الأسلاك مكشوفة وتمثل خطورة كبيرة على أطفالنا وجميع الموجودين بالقرية، قائلاً: "دلوقتي إحنا في أمان الأعمدة مدهونة وجديدة".

وأوضح عبدالباسط: شملت إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أيضًا مشروعات الطرق والكبارى، والتى ستسهم بدورها فى تحسين الحياة بشكل كبير نظرًا لتعداد السكاني والازدحام السكاني الموجود، قائلاً: "مشروعات الطرق والكباري وفرت كتير في الحياة علشان السكان والعدد زاد، بارك الله في الرئيس بتاعنا وإنجازاته".

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