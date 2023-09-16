السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشروعات خدمية لـ28 ألف نسمة بـ"حجازة".. أسواني: وجدنا الاهتمام في عهد السيسي

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

مجمعات حكومية مشروعات شبكات صرف صحى كهرباء غاز طبيعي إحلال وتجديد منازل، جميعها لم تكن موجودة فى قرى محافظة أسوان من قبل، وكان يعاني المواطنين من عدم تواجدها نظرًا لنقص العديد من الخدمات التي تشعرهم بعيش حياة أدمية، ولكن بمجرد وصول مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، كانت بمثابة عصا سحرية لحل كافة المشكلات.

إنجازات ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية حجازة 

وترصد "الدستور" الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها بقرية حجازة وتوابعها بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة:

1- 19 مشروع خدمى جارى تنفيذه ومنهم انتهت أعمال إنشاؤه و حقق نسبة 100%، داخل قرية حجازة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

2- تساهم هذه المشروعات فى تغير الحياة وتوفير حياة آدمية لعدد 28 ألف و569 نسمة مقيمين فى قرية حجازة و11 تابع لها.

3- تم حاليًا أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية، وتقديم مختلف المعاملات المتاحة للمواطنين.

4- إنشاء مدرسة نجع العرب الإبتدائية انتهت أعمال إنشاؤه بنسبة 100%.

5- إنشاء كوبري المنشأ على مصرف أحمد مصطفى وانتهت أعمال إنشاؤه بنسبة 100% أيضًا.

6- مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب لتغذية ودعم المناطق المحرومة، ووصلت نسبة تنفيذه 85%.

7- مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها.

8- مشروعات إنشاء مراكز الشباب، حيث يتم إنشاء مركزين أحدهم بنجع العرب، ووصلت نسبة تنفيذه حاليًا 73%، مركز شباب حجازة و نسبة تنفيذه 70%.

9- وتضمنت المشروعات الجارية أيضًا أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة الخور الإعدادية، ووصلت نسب التنفيذ فيها حاليًا 80%.


10- تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، يتم بشكل متواصل المرور الميدانى بواسطة المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية لتلافى الملاحظات ورفع نسب الإنجاز والإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

رسائل دعم المواطنين لرئيس الجمهورية ومشروعات حياة كريمة 

وترصد "الدستور" آراء المواطنين حول المشروعات ودعمهم للإنجازات التي تشهدها جميع قرى محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة:

قال محمد محمود، أحد أهالى قرى حياة كريمة فى أسوان، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت فى تحسين مستوى الحياة فى جميع القرى، و أن المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا جعلت معيشة المواطنين آدمية، حيث أنهم كانوا يعانوا من انعدام عدد كبير من الخدمات الأساسية في الماضي، ولكن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفرت كل ما كان ينقصهم من الخدمات وأن بعد تشغيل هذه المشروعات سيتم تحقيق حلم الأهالى فى الحصول على كل الخدمات داخل قريتهم.

وأضاف أنه خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي شعرنا باهتمام ملحوظ بقرى الصعيد، بعد مرور فترة كبيرة جدًا من حياتهم داخل القرى وهم يعانوا من التهميش وفقدان الخدمات، وأنه حاليًا اختلفت نظرتهم للحياه، نظرًا لتوفير كافة الخدمات التي كانت تنقص المواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة التي على آثرها تم إنشاء العديد من المشروعات كانت بمثابة حلم نتمنى تحقيقه على أرض الواقع والآن أصبحنا نشاهده يتحقق على أرض الواقع. 

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة في أسوان مشروعات حياة كريمة بقرية حجازة بمركز كوم أمبو انجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى أسوان حياة كريمة توفر الخدمات لمواطنين أسوان دعم انجازات رئيس الجمهورية فى أسوان

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