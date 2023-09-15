مواطن بأسوان: فى عهد الرئيس السيسى لمسنا إنجازات ومشروعات ضخمة

مشروعات خدمية ضخمة تشهدها جميع القرى فى محافظة أسوان، ويتم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة”.

وتكثف الأجهزة المعنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهودها للانتهاء من هذه المشروعات وإزالة جميع المشكلات العوائق لكي يستطيع المواطن جني ثمارها والاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها فيها.

ومن أبرز المشروعات التي يتم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الغاز الطبيعي، والمجمعات الخدمية، والكهرباء، الصرف الصحي والذي كان بمثابة مشكلة كبري للأهالي نظرًا الأضرار التي كان يتسبب فيها من انهيار للمباني وانبعاث الروائح الكريهة وظهور الحشرات، إلا أن من خلال حياة كريمة تم حل هذه المشكلة وغيرها، ووفرت لهم حياة كريمة ونظيفة يعيشوا فيها هم وأبناؤهم أيضًا.

دعم المواطنين لرئيس الجمهورية وإنجازته

ترصد "الدستور" آراء المواطنين حول المشروعات ودعمهم للإنجازات التي تشهدها جميع قرى محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة:

قال حسين أحمد حسين، أحد أهالي قرى حياة كريمة، إن خلال الفترة الأخيرة شهدت المحافظة مشروعات كبرى وإنجازات كثيرة في شتى القرى والنجوع، وإن هناك مشروعات ضخمة يتم إنشاؤها وأقل ما يمكن أن يقال عليها إنها ضخمة سواء مشروعات حياة كريمة التي ستسهم في تغير حياة المواطن المصري بشكل كبير جدًا، حيث إن الأهالي كانوا ينتظروا إنشاؤها منذ سنوات عديدة وتحقق آمالهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجمهورية الجديدة

وأضاف لـ"الدستور" أن هناك إنجازات ملموسة وواضحة ومشروعات في كل مكان سواء صرف صحي أو إسكان ونتمنى أن نراها بعد اكتمالها لأن حتى الوقت الحالي مازالت الصورة غير واضحة، وأن الأعمال تجري فيها على قدم وساق، قائلاً: "نتمنى أن مصر الجديدة وتشغيل المشروعات نشوفها قريب ونتمنى أولادنا يعيشوا في الجمهورية الجديدة بالشكل المخطط له وبكرة أفضل".