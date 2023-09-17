مواطن: السيسي حافظ على كرامة المواطنين واهتم بمحدودي الدخل (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس السيسي شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهى التي لمسها المواطن، ودعمت على مدار كل تلك السنوات، ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت في نمو مصر اقتصاديًا.

وتقدم أحد المواطنين بالدعم والتأييد للرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة:"إحنا مع الرئيس السيسي لآخر الخط مش هيجي رئيس لمصر زيه تاني عشان كدا عايزينه لفترة رئاسية جديدة مرة واتنين وتلاتة".

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وأكد أن الرئيس السيسي أهتم بمحدودي الدخل بشكل كبير على مدار سنوات تولية رئاسة الجمهورية ونطلب منه مزيد من الاهتمام، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قدم للدولة المصرية العديد من المشروعات الضخمة، قائلا :"الرئيس السيسي خد البلد كانت خراب وفاضية حولها لشكل تاني بالمشروعات اللي اتنفذت".

واختتم حديثه بأنه تم تحقيق العديد من الانجازات والتي أهمها مشروعات التأمين الصحي، تكافل وكرامة، ومشروعات الطرق والكباري، مؤكدا على أن الأهم في كل ماسبق أنه حافظ على كرامة المواطنين".

إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وضمن إنجازات الرئيس السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.