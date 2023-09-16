السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون يشيدون بقرارات السيسى: "رئيس الغلابة"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

لاقت حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته في قرية سدس الأمراء، التابعة لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، ترحيبًا واسعًا من المواطنين، والتي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بالإضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

من جانبهم، أشاد عدد كبير من المواطنين بشكل عام، وأصحاب المعاشات بشكل خاص بقرار الرئيس السيسي.

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موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للدخل بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم

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قرارات السيسي الجديدة اليوم خلال زيارته لمحافظة بنى سويف بشأن تكافل وكرامة

مواطنون يشيدون بقرارات الرئيس

قالت هناء داود، إحدى المواطنات، إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي يعتبر من أهم القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي صباح اليوم في محافظة بني سويف، موضحة على سبيل المثال أنه في حال حصول الموظف أو العامل على 50000 سنويًا توجد بها 36000 لا توجد عليها خصومات للضرائب بينما الـ14000 المتبقية هي التي يتم عليها خصم الضرائب، وفي الوقت الحالي بعد قرارات الرئيس الإعفاء سوف يكون على 45000 لا توجد عليها ضرائب وما يتم عليه الخصم هو 5000 المتبقية، وذلك ما يجعله أهم قرارات الرئيس اليوم.

وأوضح صلاح عبدالرحمن، أحد المواطنين، أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي يعتبر القرار الذي يقف ضد موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، كما أنه يواجه التضخم، مؤكدًا أن جميع القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي "رئيس الغلابة".

أضاف خالد عمرو، أحد المواطنين، أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي يعني أن الموظف أو العامل الذي يحصل على 3750 جنيهًا شهريًا لن يدفع الضريبة المقررة سنويًا على جميع العاملين بالدولة، وهو ما يؤكد أن القرار يواجه الغلاء والأزمة الاقتصادية الحالية.

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